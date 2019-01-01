Boluspor'da Galatasaray maçının ardından flaş ayrılık

Boluspor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada kritik goller kaçıran İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdı.

Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Boluspor'da maçın ardından flaş bir ayrılık yaşandı.

1. Lig ekibi, 27 yaşındaki forvet İsmail Haktan Odabaşı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.

Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz."

Tecrübeli golcü, sarı kırmızılılar karşısında kaçırdığı kritik gollerin ardından taraftarların tepkisini çekmişti.