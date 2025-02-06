Galatasaray-vs-Trabzonspor-16th-week-Trendyol-Super-League-2024AFP
Can Özer

Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Boluspor - GalatasarayBolusporGalatasarayTürkiye Kupası

Boluspor-Galatasaray Zİraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, ilk maçta Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray ise evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Peki Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Boluspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde bu akşam Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gelecek maçlar

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Boluspor-Galatasaray6 Şubat Perşembe16.00A Spor

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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