Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, ilk maçta Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray ise evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı.
Peki Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Boluspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde bu akşam Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gelecek maçlar
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Boluspor-Galatasaray
|6 Şubat Perşembe
|16.00
|A Spor