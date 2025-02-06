Boluspor-Galatasaray Zİraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, ilk maçta Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray ise evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Haberin devamı aşağıda Peki Boluspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta ve nasıl izlenir? Tüm detaylar goal.com/tr'de... Boluspor-Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde bu akşam Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gelecek maçlar 1. Lig BOL KEC Maç önizlemesi Süper Lig GAL DEM Maç önizlemesi Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Boluspor-Galatasaray 6 Şubat Perşembe 16.00 A Spor BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE