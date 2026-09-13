Bologna'da Skorupski neden oynamıyor?

Bu akşam Bologna'nın Napoli ile oynayacağı maç öncesi kalede sürpriz bir gelişme yaşandı. Lukasz Skorupski, bugün sabah saatlerinde takımın teknik toplantısına geç kaldı. Bu da iç kuralların ihlali olarak değerlendirilince Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco , Polonyalı kaleciyi ilk 11'den çıkararak cezalandırdı.





DİSİPLİN KARARI - Tecrübeli file bekçisi Napoli karşısında yedek kulübesinde başlayacak ve böylece Bologna kalesini koruma görevi Pessina'ya verilecek. Bu karar, Polonyalı oyuncunun teknik toplantıya geç kalması nedeniyle alınan bir disiplin yaptırımı niteliği taşıyor. Kulübün daha önce de benimsediği bu yaklaşım kapsamında benzer bir durum Riccardo Orsolini'nin de başına gelmişti.





Dİ VAIO'DAN DOĞRULAMA - Karşılaşma öncesinde Bologna Sportif Direktörü Di Vaio da durumu doğruladı: "Ne yazık ki teknik toplantıya geç kaldı ve bunun sonucu olarak ilk 11'den çıkarıldı. Kaptanlarımızdan biri, bu kararı kabul etti."



