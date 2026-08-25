NEC Direktörü Wilco van Schaik’in Bodø/Glimt’teki şartlarla ilgili sert açıklamaları Norveç’te de gözden kaçmadı. Norveç kulübünün bir sözcüsü eleştirilere yanıt verirken, NEC’nin önceden herhangi bir şikayette bulunmadığını söyledi.

Van Schaik, Bodø’daki imkanlar konusunda dikkat çekici derecede eleştirel konuştu. NEC’nin genel direktörüne göre özellikle kendilerine sağlanan buz banyosu, bir Şampiyonlar Ligi ortamından beklediği standartların yanına bile yaklaşmadı.

Van Schaik, “Az önce soyunma odasındaydım, burası tam bir derme çatma yer” dedi. “Bir küvet ve buz istedik. Bence gidip herhangi bir yapı marketten bir küvet alıp içine buz doldurmuşlar. Bu gerçekten akıl alır gibi değil.”

Bu açıklamalar geniş yankı uyandırdı ve Bodø/Glimt’e de ulaştı. Kulübün bir sözcüsü, Norveç basınından Nettavisen'e yaptığı açıklamada, Van Schaik’in çizdiği tabloya katılmadıklarını söyledi.

Sözcü, “Son haftalarda NEC ile çok fazla temasımız oldu ve herhangi bir şeyin yolunda olmadığına dair bir geri bildirim almadık” dedi. Norveçli yetkiliye göre ayrıca NEC için hazırlanan küvette olağan dışı hiçbir durum yoktu.

“Manchester City ve Inter burada oynadığında da aynı küvet vardı, kimse bununla ilgili bir şey söylemedi” diye devam etti. “Bununla ilgili bir sorun olduğunu ilk kez duyuyoruz. Biz, isteneni sağladığımızı düşünüyoruz.”

Sözcü daha sonra Van Schaik’in eleştirilerini daha da farklı bir çerçeveye oturttu. Bodø/Glimt basın sözcüsü, “Buzla doldurulmuş çöp kutuları sunan takımlar var, yani bundan çok daha kötü alternatifler de mevcut” diyerek sözlerini noktaladı.

Bu arada Van Schaik’in sözleri pazartesi günü X’te hem Hollandalı hem de Norveçli futbolseverlerden ciddi eleştiriler aldı. Bir kullanıcı, “Ne kadar inanılmaz derecede saygısızca” diye yazarken, başka bir kullanıcı ise, “Sonra da tamamen çaresiz kalıyorlar. Geçen haftadan sonra bu laflar... Tam bir Hollandalı, ne kadar çok konuşuyor. Haydi Bodø!” ifadelerini kullandı.

Norveçli gazeteci Sigve Kvamme ise X’te şu iğneleyici paylaşımı yaptı: "Ancak dev kulüp NEC Nijmegen, yani adını bir anlığına aratmak zorunda kaldığınız bir kulüp, Aspmyra’ya geldiğinde tesis yetersizliği sert şekilde eleştiriliyor."

Bu sırada NEC’nin salı akşamı asıl cevabı sahada vermesi gerekiyor. Nijmegen ekibinin, Şampiyonlar Ligi lig aşaması umutlarını sürdürebilmesi için daha önceki 1-3’lük yenilgiyi telafi etmesi gerekiyor. Elenmesi halinde NEC için teselli olarak Avrupa Ligi lig aşaması kalacak.

Karşılaşmanın başlama saati salı akşamı 21.00; adres ise şimdiden çok konuşulan Aspmyra Stadyumu.







