Hakemlik futboldaki en zor mesleklerden biridir. Verdiğiniz her karar antrenörler, oyuncular ve taraftarlar tarafından analiz edilir ve incelenir.

Hataları sınırlamak için tasarlanan yeni teknoloji Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) eklenmesi bile işleri kolaylaştırmadı.

Premier Lig'in en tanınmış hakemlerinden bazıları, Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları'nda görev aldı. Howard Webb, aynı yıl hem Şampiyonlar Ligi finalini hem de Dünya Kupası finalini yöneten ilk kişi oldu.

Webb 2014 yılında emekli oldu ve BT Sport ile yayıncılık kariyerine devam etti. Canlı maçlarda hakem kararlarının analizini yaptı.

GOAL, Premier Lig hakemlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın en iyi liglerindeki hakemlere ne kadar maaş verildiğini araştırıyor.

İngiltere'de hakemler ne kadar kazanıyor?

Seviyeye bağlı olarak, hakemler bir maçı yönetmek için az veya çok kazanabilirler.

Birleşik Krallık'taki amatör hakemler maç maç çalışır ve maç ücretleri yerel futbol federasyonlarına bağlıdır. Ödeme genellikle maç başına 20 £ ile 40 £ arasındadır.

Yarı profesyonel seviyedeki hakemler - İngiliz futbol piramidinin alt ligleri - hem maç ücretini hem de masraflarını alırlar. Onlara maç başına yaklaşık 80 £ ve maç sahasına gidip gelmeleri gereken mesafe ne olursa olsun ödeniyor.

En üstte, Premier Lig hakemleri yer alıyor, maaşlıdır. Bu nedenle onlara maç ücretleri ile birlikte normal bir ücret ödenir. İngiltere'nin en üst liginde hakemler yılda 70.000 £ kadar kazanabilirler. Onlara deneyime bağlı olarak yıllık 38.500 £ ile 42.000 £ arasında bir ücret ödeniyor. Bunun üzerine maç başına 1.150 £ ödeniyor.

Championship hakemlerine aynı temel yıllık ücret ödenir, ancak maç başına yalnızca 600 £ ödenir.

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Hakemler Avrupa'da ne kadar kazanıyor?

Hakemlere yıllık temel bir ücretin ödendiği ve bunun üzerine maç başına ödendiği İngiltere'den farklı olarak, Avrupa'nın geri kalan en iyi liglerindeki yetkililere sadece maç bazında ödeme yapılır.

La Liga maç başına hakemlere en yüksek ücret veren lig konumunda. Hakemler maç başına yaklaşık 5.200 £ civarında alıyor. Fransa ve Almanya'nın en iyi hakemleri bu miktarın yarısından biraz fazlasını alıyor.

Arupa'nın geri kalanında hakemlere ödenen maç başı ücretleri şu şekilde:

İngiltere 1,150 £ + masraflar İspanya 5200 £ Almanya 3150 £ İtalya 3000 £ Fransa 2400 £ Portekiz 1000 £

Şampiyonlar Ligi hakemleri deneyimlerine bağlı olarak kademelere ayrılır. Elit kademedeyse maç başına 5,500 £ üzerinde ödeme yapılır.

Elit Geliştirme hakemleri 3.800 Sterlin alırken, alt kademe hakemler maç başına 700 Sterlin alıyor.