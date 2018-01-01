Canlı Skorlar
Transfer

Boca Juniors, Felipe Melo'yu transfer listesine aldı

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors, Palmeiras forması ile eski formuna kavuşan Felipe Melo'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Güney Amerika Kıtası'nda da transfer rüzgarı son sürat esmeye devam ediyor.

Globo Esporte 'de yer alan habere göre Boca Juniors, Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'yu transfer etmek istiyor.

Bu doğrultuda oyuncunun menajeri ile görüşmelerde bulunmaya başlayan Arjantin temsilcisinin elindeki en önemli koz, Melo'nun Arjantin Ligi'nde Boca Juniors'u destekliyor olması.

Editörün Seçtikleri

Yakın zamanda Galatasaray'ın da 35 yaşındaki oyuncuya ilgisinin gösterdiği iddia edilmişti.

Felipe Melo, Palmeiras forması ile geçtiğimiz sezon 37 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistlik katkı ortaya koymuştu.

Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
Inter'e 'ırkçı tezahürat' cezası
Sonraki haber:
Başakşehir'in yeni transferi Robinho kimdir?
Sonraki haber:
Son dakika: Robinho resmen Başakşehir'de
Sonraki haber:
Alberto Moreno: Jurgen Klopp bana hiç iyi davranmadı
Kapat