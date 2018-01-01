Boca Juniors, Felipe Melo'yu transfer listesine aldı

Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors, Palmeiras forması ile eski formuna kavuşan Felipe Melo'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Güney Amerika Kıtası'nda da transfer rüzgarı son sürat esmeye devam ediyor.

Globo Esporte 'de yer alan habere göre Boca Juniors, Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'yu transfer etmek istiyor.

Bu doğrultuda oyuncunun menajeri ile görüşmelerde bulunmaya başlayan Arjantin temsilcisinin elindeki en önemli koz, Melo'nun Arjantin Ligi'nde Boca Juniors'u destekliyor olması.

Yakın zamanda Galatasaray'ın da 35 yaşındaki oyuncuya ilgisinin gösterdiği iddia edilmişti.

Felipe Melo, Palmeiras forması ile geçtiğimiz sezon 37 maça çıkıp 2 gol ve 2 asistlik katkı ortaya koymuştu.