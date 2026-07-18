Boadu, PSV’den sözleşme teklifini bekliyor; Ruben van Bommel sahalara geri dönüyor

PSV, Union Sint-Gillis’ten rövanşını aldı. Neredeyse tüm öğleden sonra süren bir hazırlık maçında, Eindhoven ekibi, geçtiğimiz Eylül ayında Şampiyonlar Ligi’nde 1-3 yenildikleri Belçika’dan gelen konuk takımı 7-3’lük skorla mağlup etti.

PSV, Eindhoven'daki maça güçlü bir kadroyla başladı. Dünya Kupası'na katılacak oyuncular dışında, Joey Veerman, Sven Mijnans ve Yarek Gasiorowski gibi birçok A takım oyuncusu ilk 11'de yer aldı.

Bu nedenle, maçın yarım saatinde öne geçen taraf Hollanda şampiyonu oldu. Ryan Flamingo, köşe vuruşundan kafayla topu rakip kaleye gönderdi. Üç dakika sonra Dennis Man farkı ikiye çıkardı. Rumen oyuncu, ceza sahasının hemen dışından alt köşeye isabetli bir şut attı.

Ardından Sint-Gillis adına Mohamed Fuseini skoru kısalttı. Nick Olij ile karşı karşıya kaldığında topu eski Sparta oyuncusunun üzerinden çelerek ağlara gönderdi. Ancak PSV, geri pasın kısa kalmasından yararlanan Mijnans sayesinde farkı yeniden ikiye çıkardı.

İlk devre arasından sonra Sint-Gillis daha iyi bir performans sergiledi. Raul Florucz, Killian Sildillia’nın faulü üzerine penaltı vuruşu kullanma hakkı kazandı, ancak Olij’e takıldı; kaleci, ribaundda da ustaca bir kurtarış yaptı. Ancak kaleci, kısa sürede kahramandan talihsiz birine dönüştü. Birkaç dakika sonra topu Fuseini’nin ayaklarına pasladı ve Fuseini skoru 3-2’ye getirdi. Ardından Guilherme Smith, 3-3'ü de atarak PSV'ye daha da büyük bir darbe vurdu.





75. dakikada sahaya tamamen farklı iki takım çıktı. Bu sırada Ruben van Bommel nihayet PSV formasıyla sahalara geri döndü. Sol kanat oyuncusu, Eylül sonunda Ajax maçında çapraz bağını yırtmıştı ve şimdi ilk dakikalarını oynuyordu.

Maçın ikinci yarısında PSV, konuk takımdan çok hızlı bir şekilde uzaklaştı. İkinci yarı başladıktan dokuz dakika sonra Joël van den Berg, Gino Verhulst’un ortasını kafayla ağlara gönderdi: 4-3.

PSV daha sonra Amir Bouhamdi ve Sami Bouhoudane'nin golleriyle skoru 6-3'e taşıdı. Sami Bouhoudane, kontratı olmamasına rağmen PSV kadrosuna geri dönen Myron Boadu'dan pas aldı.

Aynı Boadu, birkaç dakika sonra bir asist daha yaptı. Topu Austyn Jones’a açtı ve Jones yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 7-3.