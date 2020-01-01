Bjelica iddiaları doğruladı! "Fenerbahçe'den haber bekliyorum"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Nenad Bjelica sarı lacivertlilerden haber beklediğini dile getirdi.

'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Nenad Bjelica, sarı lacivertlilerden haber beklediğini doğruladı.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'a konuşan Bjelica, sarı lacivertliler ile görüşmeleri doğrularken, "En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe’den kimse ile görüşmedim. Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. ’ye selamlarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki Hırvat teknik adam için Fenerbahçe'nin 1+3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve yıllık 1.5 milyon euro önerdiği iddia edildi.