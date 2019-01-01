Ole Gunnar Solskjaer: "Biz United'ız, kimseyi satmak zorunda değiliz"

Manchester United teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'ın transfer gündemini bir süredir meşgul eden Paul Pogba'nın geleceği büyük merak konusu.

Fransız yıldızın menajeri Mina Raiola, verdiği demeçlerle Pogba'nın takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.

Bir basın toplasında konuşan Manchester United teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer, transfer gündemi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Kimseyi satmak zorunda değiliz" diyen Norveçli teknik adam, "Resmi teklif aldığımız bir oyuncu yok. Pogba'nın da uzun süreli bir kontratı var" sözleriyle Fransız oyuncunun olası satışı ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Haberin devamı aşağıda

Kırmızı Şeytanlar'ın yapacağı hameleler üzerine çıkan haberlere değinen Solskjaer, "Gelecek ve gidecek birçok oyuncu hakkında dedikodular dolaşıyor. Benim için bunlar olağan şeyler" sözleriyle transfer penceresini nasıl takip ettigini ifade etti.

Paul Pogba'nın yanı sıra Romelu Lukaku'nun da Manchester'dan ayrılabileceği konuşuluyordu.