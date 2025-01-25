"Bitti" demişti! Fernando Muslera için Galatasaray taraftarından özel operasyon

Fernando Muslera, Galatasaray'ın berabere kaldığı Dinamo Kiev maçında ıslıklanırken sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı için harekete geçti.

Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı

Muslera statta tepkilerle karşılaştı

Konyaspor maçında gönlü alınacak

NE OLDU? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 öne geçtiği Dinamo Kiev maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı ve karşılaşmanın sonlarına doğru sarı-kırmızılı taraftarlar, Fernando Muslera'yı ıslıklamaya başlamıştı. Maç sonu direkt soyunma odasına doğru yönelen Fernando Muslera'nın giderken teknik direktör Okan Buruk'a "Bitti" işereti yapması dikkat çekmişti.

NE SÖYLENDİ? Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı taraftarın ıslıklamasının ardından takımdaki geleceğiyle ilgili son kararını verdiği ve "Bunu hak etmiyorum. Çok üzgünüm ama sorumlu bensem giderim. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum" dediği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray taraftarı, Dinamo Kiev maçında ıslıklanan Fernando Muslera'nın gönlünü almak için harekete geçti. Milliyet'te yer alan habere göre tribünler deneyimli file bekçisi için pankart hazırlığı yaptı ve Muslera'nın gönlünü bu özel hazırlıkla almaya çalışacaklar.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Bu sezon 26 maçta Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 37 gole engel olamadı. Uruguaylı kaleci bu karşılaşmalarda beş maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray'da rekorun eşiğindeki Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan yabancı oyuncu unvanını taşıyor. Muslera'yı 392 maçla Trabzonspor forması giyen Edin Visca, 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.