Alman kaleci Marc-André ter Stegen'in Barcelona'dan Hollanda ekibi Ajax'a transferi, oyuncunun maaşının paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle müzakerelerin yeniden çıkmaza girmesiyle karanlık bir tünele girdi. Bu, birkaç gün önce kesinleşmiş gibi görünen bir transferde beklenmedik bir gelişme oldu.

İspanyol "Sport" gazetesi, ilgili tarafların hâlâ tutumlarında katı olduklarını, resmi bir prosedür gibi görünen sürecin artık yalnızca mali boyutta kalmayıp, Alman kalecinin maaşının iki kulüp arasında nasıl paylaşılacağına dair bir anlaşmazlığa da uzanan karmaşık bir krize dönüştüğünü belirtti.

Mali fair play kuralları tabloyu karmaşıklaştırıyor

Barcelona, manevra kabiliyetini sınırlayan mali fair play kurallarının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle tutumundan geri adım atmayı reddederken, Ajax da Ter Stegen'e yönelik herhangi bir ek adım atamıyor. Bu durum müzakerelerin yeniden durmasına yol açtı.

Ter Stegen, geçtiğimiz cuma günü Barcelona'nın transfere onay vermesinin ardından Ajax'a geçiş işlemlerini tamamlamıştı, ancak İspanya Ligi'nin en büyük yaz transferlerinden birinde işler tepetaklak oldu.

Yakın bir çözüm mü, uzayan bir kriz mi?

Şu an için bir çözüme ulaşmak uzak bir ihtimal gibi görünse de kaynaklar, ilgili tarafların meseleyi önümüzdeki günlerde sonuçlandırmaya çalıştığını doğruluyor. Alman kaleci ise gelişmeleri beklerken Barcelona'da kalmaya devam ediyor.