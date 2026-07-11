Birlik, Yusuf El-Nusiri’yi şok edici bir kararla sersemletti!

Suudi Al-Ittihad Kulübü, yönetimin yeni sezonun başlamasından önce takımı daha etkili oyunculara kavuşturma isteği doğrultusunda, mevcut yaz transfer dönemi boyunca hücum hattını yeniden düzenlemek için adımlar atmaya başladı.

"Okaz" gazetesi, Al-Ittihad yönetiminin şu anda Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin durumunu sonuçlandırmak için çalıştığını ve yaz transfer döneminde ona uygun bir çıkış yolu aradığını, aynı zamanda takımın hücum hattını yönetecek yeni bir forvetle sözleşme imzalamak için de adımlar attığını ortaya koydu.

Nusiri, güçlü bir hücum gücü katacağı yönündeki büyük beklentilerle geçtiğimiz Ocak ayında "Al-Amid"e katılmıştı; ancak oyuncu, takımda geçirdiği süre boyunca umulan performansı sergileyemedi. Bu durum, yönetimin yeni sezon başlamadan önce oyuncunun durumunu yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Habere göre, Al-Ittihad sadece Al-Nusairi’nin ayrılmasına odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir forvet transferini de sonuçlandırmaya çalışıyor. Yönetim, yerel ve kıtasal turnuvalarda fark yaratma ve takımın hücum etkinliğini artırma yeteneğine sahip, öne çıkan bir forvet ile sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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Bu hamleler, geçen sezon sonuçlar ve performans düzeyinde belirgin bir düşüş yaşanmasının ardından kulübün hücum hattını yeniden yapılandırma çabaları kapsamında geliyor. Bu durum, yabancı forvet konusunu yönetim ve teknik ekibin gündemindeki en önemli önceliklerden biri haline getirdi.

Hedeflenen forvetin kimliği önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor; özellikle müzakereler devam ederken ve masadaki çeşitli seçenekler değerlendirilirken, Al-Ittihad taraftarları ise Al-Nusairi’nin geleceği ve kulübün yeni sezon için hazırladığı hücum planı konusunda nihai bir karar bekliyor.