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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Çeviri:

Birlik, El-Nasr içinde yeni bir isyan dalgasına yol açacak mı?

Transfers
A. Al Amri
Al Nassr FC
Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

Büyük bir anlaşma gerçekleşebilir

Al-Ittihad Kulübü, önümüzdeki sezon tüm şampiyonluklar için rekabet edebilecek güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla, devam eden yaz transfer döneminde faaliyetlerini sürdürüyor.

“Al-Amid”in, Sporting Lizbon’dan Portekizli Pedro Gonçalves’in yanı sıra Türk takımı Fenerbahçe’nin yıldızı Faslı Sofyan Amrat ile de sözleşme imzalamak istediğine dair haberler çıkmış olsa da, kulüp, Al-Ittihad ile Khaled Al-Ghanam transferini tamamladı ve sadece resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor.

Suudi "Al-Bilad" gazetesi, Al-Ittihad'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından Abdülilah Al-Omari'yi kadrosuna katmak için Al-Nassr ile yoğun görüşmelere gireceğini bildirdi.

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde, oyuncu, 2024-2025 sezonunda Al-Ittihad'a kiralanarak Roshen Ligi ve Kral Kupası şampiyonluklarını kazandıktan sonra, bu kulüpte kalma isteği nedeniyle Al-Nassr yönetimi karşısında güçlü bir direniş sergilemişti.

Al-Ittihad’ın talebi, özellikle de oyuncunun daha önce Al-Amid’e olan sevgisini açıkça belirtmiş olması nedeniyle, yeni bir isyan durumuna yol açabilir.

29 yaşındaki Al-Omari, 2029 yazına kadar “Faris Najd” ile sözleşmesi bulunuyor. Bazı haberlere göre, oyuncu Fransız takımı Monaco ve Portekiz takımı Braga’nın ilgisini çekiyor.

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