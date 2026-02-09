Birleşik Strand: Manchester United taraftarının viral saç kesimi meydan okuması, Kırmızı Şeytanların dayanılmaz tutarsızlığını nasıl ortaya koydu?

Şimdiye kadar, Manchester United'ın talihsiz taraftarının, Red Devils beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğine yemin ettiğini duymuşsunuzdur.

Bu sözünün futbol taraftar kültürüne ve hatta hayatının gidişatına ne kadar büyük bir etkisi olacağını kesinlikle tahmin edemezdi. Artık milyonlarca insan onu sosyal medyada takip ediyor ve spor dünyasının en büyük isimleri onun kim olduğunu çok iyi biliyor.

İşte The United Strand hakkında bilmeniz gereken her şey - bir taraftarın futbol dünyasında ün kazanmasına giden saçlı viral yolculuğu:

İçindekiler

The United Strand nedir? Red Devils taraftarı Frank Ilett'in saç meydan okuması

The United Strand, uzun süredir acı çeken Manchester United taraftarı Frank Ilett'in yaptığı kamuoyu açıklaması sonrasında ortaya çıkan ve internette büyük yankı uyandıran bir olayın adıdır .

Sevgili Red Devils'ın sahadaki tutarsız performansından bıkmış olan Ilett, Ekim 2024'te takım beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğine yemin etti. Ne kendisi ne de onu takip edenler, 16 ay sonra hala bu ciddi yemininin bağlayıcılığı altında olacağını tahmin edemezdi.

Ilett'in sürekli uzayan afro saçları, kısa sürede futbol taraftarları arasında United'ın tutarsızlığının bir göstergesi olarak alay konusu oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası haber kaynakları, onun viral anlaşmasının futbol taraftar kültürü üzerindeki etkisini kabul etti.

Illett, Sky Sports'a"Aslında sadece eğlence amaçlı başlamıştı" dedi. "Manchester United taraftarları için zor bir dönemde biraz mizah katmanın eğlenceli olacağını düşündüm."

Ancak Ilett için talihsiz bir şekilde, herkes bu durumu komik bulmadı ve Eylül 2025'te Old Trafford'da United'ın Chelsea'yi 2-1 yendiği maçta başka bir taraftar tarafından saldırıya uğradı.

Ilett, "Niyetim asla Man United'ın kusurlarını vurgulamak değil, pozitiflik ve mizah yaymaktı" diye ısrar etti.

Man Utd taraftarının saç yarışması ne zaman başladı?

United Strand saç kesimi meydan okuması resmi olarak 5 Ekim 2024'te başladı.

Bu, Ilett'in saçının şu ana kadar üç farklı Manchester United menajerinin görev süresi boyunca kesildiği anlamına geliyor (Erik ten Hag, Ruben Amorim ve şimdi Michael Carrick).

9 Şubat 2026 tarihli yayın itibariyle, saç meydan okuması 492 gündür devam ediyor - bu bir yıl, dört ay ve yedi gün demek.

Meydan okuma ne zaman sona erecek?

Çok iyi bir soru. Basitçe söylemek gerekirse, Manchester United beş maç üst üste kazandığında meydan okuma tamamlanmış olacak.

7 Şubat'ta Tottenham'ı yenerek dördüncü galibiyetini alan takımın, 10 Şubat 2026 Salı günü West Ham ile oynayacağı bir sonraki maçı kazanması halinde Ilett'in saçlı kabusu sona erebilir .

Gerçekten de, bir 'izleme' videosu için planlar onaylandı ve Ilett, sonun yaklaştığı için rahatlamış görünüyor ve şöyle diyor: "Carrick direksiyonda, bu saçlar yakında gidecek, sıradaki West Ham, beşin dördü bitti – bu, bu mücadeleye başladığımdan beri ilk kez dört maç üst üste oldu. Bu sefer olacak! Carrick'e çok teşekkür ederim – teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler."

İsteyenler için, Manchester United'ın West Ham ile oynayacağı maç Birleşik Krallık'ta TNT Sports 1 ve TNT Sports Ultimate kanallarında canlı olarak yayınlanacak, ABD'deki taraftarlar ise Peacock'ta maçı canlı izleyebilecek.

İngiltere'de televizyonda yayınlanan Manchester United maçları

Manchester United maçları ABD'de TV'de

Man Utd en son ne zaman beş maç üst üste kazandı?

Aston Villa taraftarları, Villans'ın 2025-26 sezonunda 11 maç üst üste galibiyet almasıyla The United Strand'ı alay etse de, beş maç üst üste galibiyet almak, en iyi takımlar için bile zor bir iştir, özellikle de Premier League gibi elit düzeyde bir ligde.

Manchester United'ın en son beş maçlık galibiyet serisini elde ettiği tarih Şubat 2024 'e kadar geri gitmek gerekiyor.

Beş maçlık seri, FA Cup'ta Newport County'yi yenerek başladı ve ardından Wolves, West Ham, Aston Villa ve Luton Town'ı mağlup ederek devam etti.