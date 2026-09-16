Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Inter Miami'nin yıldızı Arjantinli Lionel Messi'nin İspanya'daki yeni projesi hakkında bir karar aldığını ortaya koydu.

Dün salı günü basın raporları, Messi'nin İspanyol kulübü Eldense'yi satın alma anlaşmasının fiilen imzalandığını ve şu anda incelenmekte olduğunu doğruladı; raporlar, anlaşmanın resmen açıklanması için geriye kalan tek adımın İspanya Spor Konseyi'nin onayı olduğunu ekledi.

Kendi cephesinden "Marca" gazetesi, Lionel Messi'nin anlaşmayı resmen tamamladıktan sonra yapacağı ikinci şeyin Javier Calleja'yı takımın yeni teknik direktörü olarak açıklamak olacağını belirtti.

Gazete şunları ekledi: "Messi'nin yapacağı ilk şey kendisini bütün kulübe ve taraftarlarına tanıtmak olacak."

Arjantinli yıldızın yürüttüğü yeni proje, Eldense açısından heyecan verici ve iddialı bir proje olarak değerlendiriliyor.

Detaylarını inceleyenlere göre, bu üst düzey, gerçekleştirilebilir ve gerçekçi bir proje.

Yeni sahiplerin şehri ve kulübü titizlikle incelediklerine şüphe yok; İkinci Lig'in zorluklarının tamamıyla farkındalar. Bu nedenle, Madrid doğumlu teknik direktörün lig ve rakipleri hakkındaki derin bilgisi göz önünde bulundurularak, Eldense'nin iddialı "yeni" projesini kenardan yönetmesi için Calleja seçildi.

Teknik direktörlük kariyerine Valencia bölgesinde başlayan ve Villarreal'in genç akademisinde çalıştıktan sonra ilk profesyonel maçlarını La Liga'da on yıl önce oynatan bir teknik adam. Daha önce İspanya İkinci Ligi'nde Levante ve Oviedo ile de görev yapmıştı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



