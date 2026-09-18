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"Birinci, ikinci ve üçüncü tercih": Dev bir kulüp Bono'nun peşine düşüyor

Al Hilal
River Plate
Y. Bounou
Premier Lig
Liga Profesional
Fas
Suudi Arabistan
Arjantin
Fas

Hilal onun ayrılmasına izin verir mi?

Faslı milli oyuncu, Suudi Hilal'in file bekçisi Yassine Bounou, genç kalecisi Santiago Beltran'ın ayrılığı ihtimaline karşı önümüzdeki transfer döneminde kendisiyle anlaşma imkânını değerlendiren Arjantin ekibi River Plate'in ilgi alanına girdi.

Arjantinli gazeteci Hernan Castillo, Bounou'nun River Plate'in Beltran'ın yerini doldurmak için şu anda hedeflediği tek isim olduğunu belirterek, Faslı kalecinin kulübün bu mevkideki "birinci, ikinci ve üçüncü tercihi" olduğunu vurguladı.

Aynı kaynağa göre, River Plate yönetimi Bounou'nun çevresiyle, oyuncunun tutumunu öğrenmek ve önümüzdeki dönemde Arjantin ekibine transferi konusunda müzakerelerin açılması ihtimalini değerlendirmek amacıyla ilk temaslara ve görüşmelere çoktan başladı.

River Plate'in Bounou'ya olan ilgisi, kalecinin uluslararası düzeydeki büyük tecrübesinin yanı sıra kulüple olan bilinen ilişkisine dayanıyor; zira Faslı kaleci daha önce ileride "Millonarios" forması giyme isteğini dile getirmişti.

Bounou, Dünya Kupası'nın ardından River Plate için oynama ihtimaliyle ilgili şunları söylemişti: "Bu bana bağlı değil, ama bir noktada fırsat çıkarsa bu güzel bir şey olur."

Faslı kaleci, Suudi Hilal ile 2028 yılının ortasına kadar sözleşme altında bulunuyor; bu da ayrılığının Suudi kulübünün tutumundan ve iki taraf arasındaki olası müzakerelerden bağımsız olmayacağı anlamına geliyor.

River Plate, kaleci mevkisini büyük uluslararası tecrübeye sahip bir isimle güçlendirme isteği doğrultusunda, Beltran'ın ayrılması hâlinde yerini doldurmak için şu anda Bounou'yu önündeki tek seçenek olarak görüyor.

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