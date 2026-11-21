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Leon Goretzka, geçen yaz hayal kırıklığıyla sonuçlanan Dünya Kupası'nı değerlendirirken eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a sitem etti.

"Durumuma bakınca biraz tuhaftı", diyen ağustos sonundan bu yana Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Goretzka, BBC ile yaptığı röportajda Nagelsmann'ın kendisine yaklaşımının onu şaşırttığını anlattı. Orta saha oyuncusu şöyle devam etti: "Dünya Kupası'ndan önceki yıl sanırım her maçta oynadım, ama Dünya Kupası'nda ilk 11'de tek bir kez bile yer almadım."

Nagelsmann, Dünya Kupası elemelerinde ve daha önce Uluslar Ligi'nin eleme usulü oynanan turlarında Goretzka'ya tam anlamıyla güvenmişti. Goretzka, 2025'teki 10 millî maçın dokuzuna ilk 11'de başlamıştı. Üstelik Nagelsmann, 2026 ilkbaharında verdiği bir röportajda deneyimli orta saha oyuncusunun önemini vurgulamıştı .

Leon Goretzka, Dünya Kupası'nda üç kez oyuna sonradan girdi

Ancak Goretzka, Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın grup aşamasında yalnızca iki kez kısa süreliğine forma giydi. Paraguay'a karşı oynanan son 32 turu maçına da yedek kulübesinde başladı. İkinci yarının başında oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın erken elenmesini önleyemedi ve Güney Amerika ekibine kaybedilen penaltı atışlarında penaltı kullanmak istemediği için eleştirildi.

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"Turnuvanın tamamı bizim için çok kötü geçti. Sonrasında herkesin bu hayal kırıklığı yaratan sonuçtan beni sorumlu tuttuğunu hissettim. Bu benim için elbette çok ağırdı. Üstelik Dünya Kupası sırasında takımın önemli bir parçası olmadığım izlenimine kapılmıştım ", diyen Goretzka, turnuva sonrasındaki ruh hâlini anlattı.

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Goretzka, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Bayern Münih'ten ayrıldı. Yeni kulüp arayışında acele etmedi. Bazı üst düzey İtalyan kulüplerinin yanı sıra MLS'in de ilgisini çektiği söyleniyordu. Goretzka, "Yazın başında, futbolu artık o kadar ön planda tutmayıp daha çok yaşam kalitesine odaklanabileceğimi düşünmüştüm. Ama birkaç hafta sonra böyle bir transfer için henüz çok erken olduğunu ve bir kez daha gerçek bir meydan okumayla karşılaşmayı tercih ettiğimi fark ettim" dedi.

Goretzka, Emery'nin kendisini nasıl ikna ettiğini anlattı

Bu nedenle Avrupa'da üst düzeyde mücadele eden bir kulüp aradı ve sonunda Premier League ekibi Aston Villa ile sözleşme imzaladı. Kararında, "eski oyun tarzıma dönmeme" olanak tanıyan teknik direktör Unai Emery önemli rol oynadı. Goretzka bunu şöyle anlattı: "Bu süreç Thomas Tuchel'le (2023-2024 yıllarında Bayern'in teknik direktörü, editörün notu) başladı. Rolleri net olan iki orta saha oyuncusu istiyordu; bunlar aşağı yukarı savunmaya dönük oyunculardı. Uyum sağlamaya çalıştım. Bu, güçlü yönlerime pek uymuyordu ama takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu."

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Goretzka, Emery'nin ayrıntılı bir analizle "oyunumu nerelerde belki daha da geliştirebileceğini gösterdiğini" belirterek "Ben de aynı fikirdeydim, bu yüzden buraya gelmeye karar verdim" dedi. Planı, Emery yönetiminde "eski oyun tarzıma dönmek". Bu tarz, Bayern'de son dönemde kendisinden istenenden daha hücuma dönük.

Birmingham ekibiyle 2028'e kadar sözleşme imzalayan Goretzka, yeni kulübünde başlangıçta diz sorunları nedeniyle forma giyemedi. Ancak o zamandan bu yana Villa için dokuz resmî maça çıktı. Premier League'de son üç maçına üst üste ilk 11'de başladı ve kasım başında Manchester United ile 4-4 berabere kaldıkları maçta İngiliz ekibi adına ilk golünü attı.

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Goretzka, haziran sonunda Dünya Kupası'ndan elendikleri acı maçta ise bugüne kadarki son millî maçına çıktı. Bu, toplam 73. millî maçıydı. Bochum doğumlu futbolcu, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından henüz kadroya çağrılmadı. Ancak millî takıma dönüş umudunu koruyor: "Beni aralarında görmek istiyorlarsa geri dönmeye tamamen açığım."