Transfer gazetecisi Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, 26 yaşındaki Thijs Dallinga'nın Werder'in hücum hattını güçlendirmesi bekleniyor.

Şu ana kadar santrfor pozisyonu için İsviçreli Dünya Kupası oyuncusu Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf'tan bonservissiz, 30 maçta 15 gol) ve Kenny Quetant (Le Havre'dan üç milyon euro) geldi. Ayrıca Dawid Kownacki de Hertha BSC'deki kiralık döneminden geri döndü, ancak transfer döneminin sonundan önce satılması bekleniyor.

Dallinga, 2024'te Toulouse FC'den tam 16 milyon euro karşılığında Bologna'ya transfer oldu, ancak burada yüksek beklentileri karşılamaya yaklaşamadı bile. 80 resmi maçta yalnızca 12 gol attı (sekiz asist). Kasım 2023'teki ilk maçından bu yana Hollanda Milli Takımı'nda da gözden düştü.

Werder Bremen'i dev transfer gelirleri bekliyor

Dallinga için yüksek bonservis bedelini Werder ancak giden oyuncular tarafında da bir gelişme yaşanırsa karşılayabilir. Bu noktada odak açık şekilde stoper cevheri Karim Coulibaly'nin üzerinde. Deichstube'ye göre bir satış kesin olarak planlanıyor, kârlı bir anlaşma için ilgililer sıraya girmiş durumda.

Sonuçta daha önce ortaya atılan 40 milyon euro olmasa da, Coulibaly gerçekten giderse Werder'in kasasına yüklü bir milyonluk gelir sokacak. Kulüp tarihinin bugüne kadarki en pahalı satışı 2009 yazında gerçekleşti; efsane Diego, 27 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Bu arada stoper bölgesi için yedek de şimdiden hazır, Bremen yaz döneminde Oskar Wojcik'i Cracovia'dan üç milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Ancak Di Marzio'ya göre Dallinga'nın gerçekten Bologna'dan Osterdeich'e transfer olması henüz kesinleşmiş değil. Bir başka Bundesliga kulübünün de Hollandalıyı izlediği ve transfer pazarlığında Werder'in işini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Di Marzio'ya göre kesin olan tek şey, Dallinga'nın Bologna'dan iki yıl sonra ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen bu yaz ayrılacak olması. İtalyan gazeteci, Werder'in forvet hattı için alternatif olarak ise Gdansk'tan Tomas Bobcek ile San Lorenzo'dan Alexis Cuello'yu gösterdi.