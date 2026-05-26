Bir sonraki yıldız oyuncu AZ'den ayrılmayı umuyor: "Bu durum bir gün sona erecek"

Sven Mijnans bu yaz AZ'den ayrılacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Voetbal International'a verdiği röportajda bunu açıkladı.

50 resmi maçta 21 gol ve 9 asistle iyi bir sezon geçiren Mijnans, bunun meyvelerini almayı umuyor.

Sol ayaklı oyuncu, 2028 ortasına kadar Alkmaar'da kalacak, ancak sözleşmesinin sonuna kadar kalmayı planlamıyor. Transfermarkt'a göre Mijnans'ın değeri 14 milyon euro.

Mijnans, AZ ile net anlaşmalar yaptı. “Bu bana da mantıklı geliyor. Her şeyin bir sonu var. Şu anda 26 yaşındayım, AZ’de üç buçuk yıldır oynuyorum. Kulüp benden bir şeyler elde etmek istiyorsa, şimdi birlikte neler yapabileceğimize bakmanın tam zamanı.”

Geçen yaz PSV, Mijnans için somut bir teklifte bulunmuştu. Eindhoven ekibinin tekrar teklifte bulunup bulunmayacağını bilmiyor. “Bazen bu hesaplamanın yapıldığını okuyorum. Ama hayır, o zamanlar bu konu gündeme gelmedi.”

“Eredivisie’de oldukça uzun süredir oynuyorum. Bu açıdan bir kültür değişikliği gelişimim için iyi olur. Öte yandan, yabancı bir kulüpte öylece Şampiyonlar Ligi’nde oynayamazsınız. PSV gibi bir kulüp bunu sunabilir. Bu da Hollanda milli takımında olası bir şansa etki edebilir,” diye düşünüyor Mijnans.

Mijnans ilginç bir yaz dönemi bekliyor. “Kafamda ne istediğimi az çok biliyorum. Şimdi ne olacağını bekleyip göreceğiz.”