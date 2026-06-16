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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bir sır... Suudi Arabistan-Uruguay maçının hakemi neden pembe bir forma giydi?

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
İspanya
Suudi Arabistan
ABD

İtalyan hakem Maurizio Mariani maçı iyi yönetti... Peki ya forması ne olacak?

2026 Dünya Kupası finallerinde Suudi Arabistan ile Uruguay arasında oynanan maçta, İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin başrolünde olduğu alışılmadık ve olağanüstü bir olay yaşandı.

Mariani, grup aşamasının ilk turunda, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda Suudi Arabistan ve Uruguay milli takımları arasında 1-1 berabere biten maçı yönetti.

Normalin aksine, İtalyan hakem pembe forma giyerek sahneye çıktı; bu, Dünya Kupası'nın önceki maçlarında alışılmadık bir manzaraydı.

Bu karar Mariani'nin kendi kararı değildi; maçın Miami'de oynanması nedeniyle karar, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İtalyan Pierluigi Collina tarafından verildi.

ESPN'in daha önce aktardığı açıklamalarda Collina, Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki maçın hakeminin, bu renkle özdeşleşmiş Miami şehrine saygı göstermek amacıyla pembe forma giyeceğini söyledi. Pembe renk, şehirde bolca bulunan flamingo kuşlarının rengidir.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
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Eski İtalyan hakem, "Miami bizim ana kampımız, bu yüzden yaklaşık iki ay boyunca yaşayacağımız şehre saygımızı göstermek hoş olur diye düşündük" dedi.

Mariani'nin tartışmalı kararlar vermemesi sayesinde maçı iyi yönettiği belirtiliyor. Böylece her iki takım da, ilk maçta berabere kalan İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile rekabeti alevlendirecek birer puan elde etti.

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