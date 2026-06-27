Bir salgın diğerinin ardından… İspanya’yı yeni bir kabus vuruyor

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Uruguay ile oynanan maçın son dakikalarında yeni bir kas sakatlığı geçiren kanat oyuncusu Nico Williams’ın durumu konusunda giderek artan bir endişe yaşıyor; bu sakatlığın turnuvadaki serüvenini sona erdireceğine dair ciddi endişeler var.

İspanya, son 32 turuna yükselmeyi garantilemeye çok yaklaşmış olsa da, dikkatler hızla Williams’ın fiziksel durumuna yöneldi. “Marca” gazetesinin haberine göre, Williams sağ bacağındaki ağrı nedeniyle belirgin bir şekilde topallayarak sahadan ayrıldı ve maçın bitiminde endişeli bir hal sergiledi.

Teknik direktör Luis de la Fuente, basın toplantısında oyuncunun sakatlığı hakkında şunları söyledi: “Sakatlığın niteliğini öğrenmek için beklememiz gerekiyor. Oyuncu biraz rahatsızlık hissediyor; bu durum yorgunluktan ya da çok fazla maç oynamaktan kaynaklanıyor olabilir. Tıbbi muayene sonuçlarını bekleyeceğiz.”

Tıbbi tetkiklerin önümüzdeki saatler içinde sakatlığın ciddiyetini ortaya koyması bekleniyor; ancak ilk tahminler pek iç açıcı görünmüyor. Nico Williams, başta Uruguay maçında köprücük kemiğinde ciddi bir sakatlık geçirdiği ilk tetkiklerde ortaya çıkan Yeremi Pino'nun da aralarında bulunduğu sakatlar listesine katılabilir.

Williams, fiziksel sorunlarını kontrol altına almak amacıyla Dünya Kupası başlamadan önce zaten özel bir tıbbi programa tabi tutuluyordu ve bu durum performansına da yansıdı; turnuva maçlarında şu ana kadar alışılagelmiş performansını sergileyemedi.

Bu gelişmeler, De la Fuente’nin forvet hattındaki planlarını daha da karmaşık hale getiriyor; zira iki kanat oyuncusunun aynı anda yokluğu, hücum seçeneklerini büyük ölçüde kısıtlayacak. Elinde geriye, kendisi de bazı fiziksel sorunlar nedeniyle tıbbi gözetim altında olan Victor Muñoz ve kanatlarda oynayabilen ancak son dönemde kanat pozisyonundan çok açık forvet rolünü üstlenmeye alışmış olan Ferran Torres kalıyor.