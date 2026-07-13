Bir rüya kabusa dönüştü… Suudi Al-Ahli’nin beklenen transferi durdu mu?

Suudi Al-Ahli kulübü, mevcut yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çabalarında ağır bir darbe aldı; zira takımın teknik direktörü Alman Matthias Jaissle’nin istediği en önemli transferlerden biri, yeni sezon başlamadan önce suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Al-Ahli, şu ana kadar üç yaz transferini tamamlamayı başarmıştı. Kulüp, Rus Krasnodar kulübünden Ermeni orta saha oyuncusu Edward Spirtzyan’ı, Norveç’in Tromsø kulübünden Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh’i ve Abha kulübünden gelen Meshal Al-Mutairi’yi kadrosuna kattı.

Portekizli “Abola” gazetesine göre, Al-Ahli’nin oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki güçlü isteğine rağmen, Sporting Lizbon’un yıldızı Francesco Trincão ile yapılacak transfer anlaşması, önümüzdeki dönemde tamamlanmasını tehdit eden bazı engellerle karşı karşıya.

Gazete, Al-Ahli yönetiminin Trincao'nun transferi konusunda Sporting Lizbon ile bir anlaşmaya vardığını, ancak Suudi kulübünün şu ana kadar oyuncunun nihai onayını alamaması nedeniyle, transferin tamamlanmasının önündeki en büyük engelin oyuncunun kendisinin tutumu olduğunu belirtti.

Ayrıca okuyun... Büyük sürpriz... Al-Hilal, Yassine Bono'dan ayrılmayı düşünüyor!

Gazete, sözleşmeyle ilgili bazı ayrıntılar ve oyuncunun bir sonraki adımını belirleme isteğinin müzakereleri karmaşık hale getirebileceğine işaret etti; bu da Al-Ahli’nin büyük umutlar bağladığı bu transferi sonuçlandırabilme kabiliyeti konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Trincao, Portekizli oyuncunun sahip olduğu teknik yetenekler ve Avrupa turnuvalarındaki engin tecrübesi nedeniyle, Matias Jaissle’nin takımın hücum hattını güçlendirmek için istediği en önemli isimlerden biriydi.

Al-Ahli yönetimi, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu güçlendirmeye devam etmeye çalışıyor; ancak Trincao konusu, şu anda kulübün oyuncuyu ikna etme ve Sporting Lizbon ile yapılan anlaşmayı tamamlanmış bir transfer haline getirme becerisinin gerçek bir sınaması haline geldi.