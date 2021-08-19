Bir Real Madrid - PSG transfer savaşı daha

Kulübe ulusal bir kimlik kazandırmak isteyen PSG, Real Madrid'e rakip oldu.

Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Paul Pogba, Real Madrid ile Paris Saint-Germain'i karşı karşıya getirdi.

Real Madrid, takımlarıyla kontratları 2022 yazında sona erecek Paul Pogba, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe ve Leon Goretzka'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

Paris Saint-Germain ise Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Real Madrid gibi Paul Pogba'nın peşinde.

PSG kulübe ulusal bir kimlik kazandırmak istiyor

AS'ta yer alan bilgilere göre; Real Madrid, Paul Pogba transferinde en büyük rakibinin PSG olacağını biliyor.

Fransız yıldız, Real Madrid'e imza atmayı tercih ediyor ancak Paris ekibi daha fazla para teklif edebilir.

Katarlılar'ın yönetiminde olan PSG, yıllarca Marsilya ve Lyon'un gölgesinde kaldı.

Bu nedenle Fransız yıldız ile orta sahayı güçlendirerek kulübe ulusal bir kimlik kazandırılmak isteniyor.

Paul Pogba, PSG'ye gider mi?

Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Pogba saatlerini yıllardır formasını giymek istediği Madrid yönünde ayarlıyor.

Ancak maaş problemi bu konuda belirleyici etken olacak. Bu durumda da PSG'nin işleri tersine çevirmesi ve Pogba'ya imza attırması muhtemel.

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