Bir paradoks… Messi, Cezayir’e en az çabayla bir hat-trick kaydetti!

Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi, Cezayir milli takımı karşısında kariyerinin ilk Dünya Kupası hat-trick’ini gerçekleştirmiş olsa da, sahanın son üçte birinde en düşük performansını sergiledi.

Messi, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde 2026 Dünya Kupası 10. Grubu'nun açılış maçında attığı 3 golle Tango Takımı'nı "Çöl Savaşçıları"na karşı değerli bir galibiyete (3-0) taşıyarak tarihe geçti ve Alman Miroslav Klose ile birlikte turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinin zirvesine çıktı (her ikisi de 16 gol).

Ayrıca Messi, 38 yaş 357 gün ile Dünya Kupası'nda hat-trick yapan tarihin en yaşlı futbolcusu oldu.

Görünüşe göre “Pire”, bu yaşta daha fazla efor sarf edemeyeceğinin farkına vararak, çabalarını kaleye doğru hassas bir şekilde yönlendirmeye karar verdi ve en az dokunuşla gol attı.

"Opta" istatistiklerine göre, Messi, Cezayir karşısında oynadığı 80 dakika boyunca sahanın hücum üçgeninde topa sadece 19 kez dokundu.

"Opta", bu rakamın Messi'nin turnuva kariyeri boyunca ilk 11'de oynadığı tüm maçlar arasında en düşük rakam olduğunu belirtti.

Arjantinli yıldız, 6 farklı turnuva boyunca 27 maçta forma giydi; bunların 25’inde ilk 11’de yer aldı.