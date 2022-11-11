Bir öğrenci sınavda adını, isim kısmına Fenerbahçe'nin teknik direktörü 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodladı: Okul yönetimi harekete geçti

Sarı-lacivertli taraftarların, hocasına olan sevgisi sınır tanımıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, kısa sürede sağladığı başarılı gidişatla taraftarların sevgilisi oldu.

Henüz ligin başı olmasına rağmen sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı bile...

Süper Lig'de 29 puanla en yakın rakipleri Başakşehir ve Galatasaray'a 5 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubundan da lider olarak çıktı.

Ve son 16'ya kalarak büyük bir başarı gösterdi.

Durum böyle olunca, Fenerbahçeli taraftarların hocalarına olan sevgisi sınır tanımamaya başladı.

Portekizli hocaya olan sevgilerini her platformda gösteren taraftarlardan birisi, çok ilginç bir olayın yaşanmasına neden oldu.

Ne yaşandı?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü, günün en fazla konuşulan konularından birisi oldu.

Paylaşılan gönderide, bir öğrenci sınava girdiği kağıdın isim kodlama bölümüne adını 'Jorge Jesus'un torunu' olarak kodladı.

Bunun üzerine okul yönetimi hemen harekete geçti ve öğrencinin velisine uyarı mesajı atıldı.

Okulun gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sn. Velimiz, öğrenciniz deneme sınavında adını, isim kısmına 'Jorge Jesus'un torunu' şeklinde kodlamıştır.

"Gerekli uyarıları vermenizi arz ederiz'."

Jorge Jesus ne söyledi?

Portekizli hoca da Fenerbahçe taraftarının tutkusuna hayran kalmış gibi görünüyor. Jorge Jesus, "Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor.

"Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz.

"Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar" dedi.