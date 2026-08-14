Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema, Suudi Roshn Ligi'nde El Feysali karşısında oynanan maçta, bu sezon takım içinde ilk krizi ateşledi.

Roshn Ligi'ne yeni yükselen El Feysali'yi ağırlayan Hilal, müsabakanın ilk haftasında cuma akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Karim Benzema'yı oyundan çıkarmaya karar verdi ve yerine Fildişi Sahilli forvet Mohamed Kader M.eite'yi oyuna aldı.

Suudi gazeteci Nevaf el-Ukayl, Inzaghi'nin kararının Benzema'yı öfkelendirdiğini, video görüntülerinin Fransız oyuncunun bu kararla ilgili İtalyan teknik direktörün yardımcılarından biriyle tartıştığını gösterdiğini söyledi.

Ancak Fransız yıldız, maçın bitiminin ardından Inzaghi ile tekrar el sıkışıp kucaklaştı ve yeni sezonun ilk galibiyetinin alınmasının ardından krize hızla perde indi.

Yeni sezonda Hilal'in gol hanesini açan isim de Benzema oldu; Fransız oyuncu, El Feysali filelerine ilk golü penaltıdan kaydetti.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde "El-Zaim"e katıldığından bu yana Fransız forvet, çeşitli müsabakalarda 14 maça çıktı; bu maçlarda 10 gol atıp 5 asist yaptı.