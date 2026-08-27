Suudi spor yorumcusu Halid eş-Şenif, devam eden yaz transfer döneminde Hilal'in hücum transferlerinin mali değerine ilişkin bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı ve kulübün üç hücum oyuncusuna yaklaşık bir milyar riyal harcadığını doğruladı. Bu rakam, "Lider"in transfer piyasasındaki büyük satın alma gücünü yansıtıyor.

Hilal, bu transfer döneminde Brezilyalı Gabriel Martinelli ve İngiliz Ollie Watkins ile anılıyor; ayrıca Hollandalı Crysencio Summerville transferini de bitirmiş durumda. Böylece kulüp, Avrupa sahalarında büyük tecrübeye sahip isimlerle hücum hatlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Ayrıca oku: Kooora'ya özel: Benzema'nın Ittihad'a dönüş gerçeği

Eş-Şenif, "Dawrina Ghair" programındaki katılımında şunları söyledi: "Üç hücum oyuncusuyla yapılan transferlerin değeri bir milyar riyala ulaşıyor ve bu, Hilal'in satın alma gücünü gösteriyor."

Suudi yorumcu, Hilal'in sahip olduğu bu büyük mali gücün, kulübün aldığı desteğin boyutunu yansıttığını da ekledi ve bunun asıl sebebinin Prens Velid bin Talal olduğunu vurguladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Hilal'in son hamleleri, çok güçlü bir hücum hattı kurmaya yönelik net bir eğilimi ortaya koyuyor. Kulüp, mevcut transfer döneminde kadrosunda geniş çaplı değişiklikler yaparken, Summerville'in yanı sıra Martinelli ve Watkins'i de kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Bu hamleler, takımdan başta Brezilyalı Malcom olmak üzere bir dizi hücum oyuncusunun ayrılmasının gölgesinde geliyor. Ayrıca kulüp, Fransız Karim Benzema'nın geleceğini netleştirmeye çalışıyor. Bu durum yönetimi, ayrılanların yerini doldurabilecek ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin elindeki hücum seçeneklerinin kalitesini yükseltebilecek yeni çözümler aramaya sevk etti.

Üç transferin de dolaşımdaki değerlerle tamamlanması hâlinde Hilal, Roshn Ligi'ndeki rakiplerine güçlü bir mesaj vermiş olacak. Bu mesaj yalnızca transfer etmeye çalıştığı isimlerle değil, aynı zamanda kulübün yeni sezonda tüm kupalarda mücadele etme hırsını yansıtan harcama boyutuyla da verilecek.