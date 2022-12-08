Ünlü sporcudan Portekizli süperstara üzücü bir hatırlatma...

NE OLDU? Ronaldo, şu anda 37 yaşında ve sözleşmesinin Manchester United tarafından feshedildiğini gördükten sonra kendisini kulüpsüz buldu.

Avrupa ve Suudi Arabistan'daki kulüplerle bağlantılarıları var, ancak geleceği net olarak belli değil.

Tüm zamanların en iyisi olarak ününü sağlamlaştıran bireysel deha Ronaldo'nun, insanüstü başarılarını kopyalama yeteneğine dair sorular soruluyor.

NE SÖYLEDİLER: Bir United taraftarı olan ağır siklet dünya boks şampiyonu Tyson Fury, elit sporun baskıları ve uzun yaşama çabası hakkında her şeyi biliyor ve 34 yaşında sporcu talkSPORT'a şunları söyledi:

"Cristiano Ronaldo'ya baktığınızda o 37 yaşında, en iyi doktorlara, en iyi fizyoterapistlere sahip oldu. 'Mr. Kipling'in pastasındaki yumurta gibi yaşadı, ama şimdi Ronaldo bile kayıp gidiyor.

"Bu yüzden kendine bu şekilde bakan biri bile size yetişiyor... 20 yıldır yumruklarla paramparça olmuş bir boksör düşünün. Nasıl yaşarsanız yaşayın yaş faktörü kimseyi beklemez.

"Hayatınızda hiç içki içmemiş olsanız da, hiç koşmamışsanız da herhangi bir sert yüzeyde, kim olursanız olun, yaş sizi eninde sonunda alt edecektir."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda manşetlerden düşmüyor. Portekiz'in İsviçre ile son 16 karşılaşmasında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Bu maçın ardından, oynamamasına yönelik bazı düşünceler daha sık dile getirildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADAKİ NE? Portekiz, cumartesi günü Fas'a karşı çeyrek final mücadelesine çıkacak ve Ronaldo, hala hocasının planlarının önemli bir parçasında yer alıyor.

Ancak ikonik oyuncunun kramponlarını ne zaman asacağına dair haberler bitmek bilmiyor.