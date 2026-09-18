Yaşlı Kadın'ın Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etmesinden hemen önce İtalyan teknik adam, Woltemade hakkında net konuştu. "Buraya geldiğinde fizik olarak pek iyi durumda değildi. Önce hazır hale gelmesi gerekiyor. Ona oynama fırsatı vermeliyiz. O ve Kolo Muani birlikte de oynayabilir", diyen Spalletti, şu vurguyu yaptı: "Ama maç sırasında hücum için gerçek bir alternatife ihtiyacım var."

Sonraki saatlerde hem Alman milli oyuncu (penaltıdan 3-0), hem de Kolo Muani (oyuna girdikten sonra 5-0) sezonun ilk golünü attı. Özellikle Woltemade için bu gol bir anlamda kurtuluş oldu; zira İtalyan basını daha birkaç gün önce onu sert şekilde eleştirmişti. La Gazzetta dello Sport , Juve'nin sezonun ilk yenilgisini US Sassuolo karşısında 3-2'lik skorla aldığı maçın ardından, "Daha öğreneceği çok şey var ve İtalyan liginin seviyesine alışması gerekiyor" diye yazdı.

Aynı zamanda Woltemade, yaz aylarında Newcastle United'dan kiralık olarak Torino'ya transfer olduktan sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı. 35. dakikada takım arkadaşı Nico Gonzalez'in dikkat çekici jesti sonrası sevinç yaşamasına da izin çıktı. Geçmişinde VfB Stuttgart da bulunan Arjantinli oyuncu, vuruş öncesinde topu gösterişli bir şekilde Alman futbolcunun eline verdi ve takım arkadaşının saçlarını moral vermek için okşadı. Spalletti'den kenardan takdir dolu bir alkış gelirken, tüm takım arkadaşları da onunla birlikte kutlama yaptı.

Luciano Spalletti ve basın Nick Woltemade'nin golüne nasıl tepki verdi?

"Bu tür anlar için yaşıyor. Umarım bu bir yeniden başlangıç olur", dedi Spalletti maçın ardından. "Woltemade'nin Juve'deki ilk golü ona özgüven kazandırıyor. Juve'nin yeni ismi artık gerçekten çıkışa geçebilir", ifadeleri kullanıldı Gazzetta dello Sport'ta. Corriere della Sera'ya göre taraftarlar "kusursuz penaltıyı bir kurtuluş gibi" kutladı.

"Woltemade mücadele ediyor ve ilk penaltısında soğukkanlı kalıyor", değerlendirmesinde bulundu Corriere dello Sport. İlk 11'deki ilk maçının "gerçekten umut verici" olduğu belirtildi. Woltemade ise maçın tadını çıkardı: "Evde kazanmak her zaman olumlu ve güzel bir akşamdı", dedi 24 yaşındaki oyuncu. "Ama performansımdan hâlâ tam olarak memnun değilim. Takımıma yardımcı olmak için kendimi daha da geliştirmek istiyorum."

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DFB takımı: Nick Woltemade, Jürgen Klopp tarafından kadroya çağrıldı mı?

Sassuolo yenilgisinin ardından Spalletti, Woltemade'nin yedek kulübesindeki yerinin şimdilik değişmeyeceğine dair sinyal vermişti. 24 yaşındaki oyuncunun bunun için önce gerekli fizik seviyesine ulaşması gerekiyordu. Nijmegen karşısında ise sonunda 83 dakika sahada kaldı ve pazar günü Atalanta Bergamo karşısına çıkmadan önce en iyi formunu arayışında bir adım daha attı.

Belki de Spalletti o zaman bu düşüncesini gerçeğe dönüştürür ve Woltemade ile Kolo Muani'ye birlikte şans verir; ya da bunu ancak XXL milli maç arasından sonra yapar, Woltemade o zamana kadar belki biraz daha özgüven toplamış olur. Uzun boylu hücum oyuncusu, yeni milli takım teknik direktörünün Woltemade'nin ilk golünü attığı gün açıkladığı üzere, Jürgen Klopp'un Sırbistan'a (1 Ekim) ve Yunanistan'a (4 Ekim) karşı oynanacak iki sonraki Uluslar Ligi maçı için oluşturduğu ikinci kadroda yer alıyor.

Woltemade daha önce de Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunun bir parçasıydı, ancak 75 milyon euronun üzerindeki transferinin ardından Newcastle'da yeterli süre alamadığı için neredeyse hiç rol oynamadı. Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin gelişi de Magpies'teki zor durumunu değiştirmedi, her ne kadar Jaissle daha önce VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß ile görüşmüş olsa da. Bunun sonucu olarak Juve ile kiralık anlaşması yapıldı.