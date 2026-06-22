Bir İspanyol gazetesi: Hamza Abdülkerim, Barcelona için ideal bir transfer

İspanyol bir basın raporunda, Hamza Abdelkarim’in 2026 Dünya Kupası’ndaki performansı, Barcelona’nın genç Mısırlı yeteneğe yaptığı yatırımın doğru bir karar olduğunu kanıtladı. Abdelkarim, turnuvanın en dikkat çeken keşiflerinden biri haline geldi ve 7. grubun lideri olan Mısır milli takımının kadrosunda kendine yer edindi.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, Barcelona bu yılın başında Hamza Abdelkarim ile sözleşme imzaladı ve oyuncu şu anda Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri haline geldi.

Genç Mısırlı oyuncu, genç takımını güçlendirmek amacıyla geçen kış transfer döneminde kiralık olarak Katalan kulübüne katılmıştı. Geldiğinden beri Barça formasıyla sahada geçirdiği dakikalarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Dünya Kupası'nda Mısır milli takımına çağrıldı.

Genç oyuncu, Mısır milli takımının şu ana kadar oynadığı iki maçta da forma giydikten sonra, uluslararası turnuvada etkileyici performanslar sergilemeye devam ediyor.

Barcelona oyuncusu, Mısır milli takımının Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ettiği maçta yaklaşık çeyrek saat sahada kaldı; aynı süreyi, berabere biten Belçika karşılaşmasında da sahada geçirdi.

Genç forvet, genç takımdaki performansıyla Barcelona yetkililerini, Katalan kulübünün Al-Ahly ile kiralama sözleşmesi kapsamında müzakere ettiği satın alma opsiyonunu devreye sokmaları gerektiğine ikna etmişti.

Anlaşma, Barcelona’nın oyuncuyu kadrosuna katmak için 1,5 milyon avro ödemesini ve taraflar arasında mutabık kalınan değişken bedelleri de içermektedir.

"Marca" gazetesi, "Hamza, Mısır futbolunun en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak Barcelona'ya geldi; hatta pek çok kişi onu Mohamed Salah'ın olası halefi olarak görüyor. Ancak bugün, o artık sadece geleceğin bir yeteneği olmaktan öte, somut bir gerçek haline geldi" dedi.

Oyuncunun Barcelona’daki ilk altı ayında, çeşitli idari ve bürokratik nedenlerden dolayı takım formasıyla sınırlı sürelerde sahaya çıkabildi.

Ocak ayında takıma katılmış olmasına rağmen Hamza, Mart ayına kadar forma giyemedi; ancak yine de genç takım için büyük bir katkı sağladı ve 11 maçta forma giyip 8 gol attı.

İspanyol gazete haberini şu sözlerle sonlandırdı: "Teknik direktör Hans Flick, sezon bitmeden önce oyuncunun yeni sezon hazırlıklarında değerlendirilebilecek seçeneklerden biri olabileceğine işaret etmişti. Ancak her halükarda Hamza, genç takımda oynamaktan Dünya Kupası’nda etkili bir rol üstlenip dikkat çekici performanslar sergilemeye geçti; bu transfer, Barcelona için ideal bir hamle olarak görünüyor."