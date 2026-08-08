Bir İngiliz teklifi, Al-Ahli Suudi'nin kozunun devamını tehdit ediyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin Brezilyalı savunmacısı Roger Ibanez'in geleceği, oyuncunun Premier Lig kulüplerinden birinden teklif almasının ardından yeniden belirsizliğe girdi. Bu adım, «Al Ahli»'nin gelecek sezon savunma hattının en önemli isimlerinden birinin devamlılığını tehdit edebilir.

Medya mensubu Muhammed el-Bekiri'ye göre, 27 yaşındaki Ibanez, İngiliz kulübünün Brezilyalı milli savunmacının hizmetlerini almaya duyduğu ilgi çerçevesinde Aston Villa'dan 3 sezonluk bir teklif aldı.









El-Bekiri'nin aktardığı kaynaklar, ister İngiliz teklifini kabul etmek isterse Al Ahli ile devam etmek olsun, nihai kararın artık Ibanez'in kendi elinde olduğunu ve oyuncunun mevcut yaz transfer döneminin sonundan önce durumunu netleştireceğini doğruladı.

Bu gelişme, Al Ahli'nin Brezilyalı savunmacının devamlılığında ısrarcı olduğu bir dönemde geldi; özellikle de oyuncunun son yıllarda baskı altında oynama yeteneğini kanıtlaması ve yerel ile kıtasal müsabakalarda güçlü performanslar sergilemesinin ardından takımın en önemli dayanaklarından biri haline gelmesiyle.

Diğer kaynaklar ise Al Ahli yönetiminin Ibanez'in sözleşmesini yenilemek için zaten harekete geçtiğine işaret etmiş, oyuncuyu herhangi bir dış tekliften korumak amacıyla Brezilya Milli Takımı ile son Dünya Kupası'na katılmasının ardından kendisine sözlü bir teklif sunmuştu.

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Ancak müzakereler mali açıdan kolay görünmüyor; zira Ibanez yıllık maaşının yaklaşık 8,5 milyon avrodan 10 milyon avroya çıkarılmasını istedi. Bu da oyuncunun teknik değerine ve takım içindeki konumuna uygun bir sözleşme elde etme arzusunu yansıtıyor.

Al Ahli, en önemli savunma silahlarından birini elinde tutmak için gerçek bir sınavla karşı karşıya; çünkü Ibanez'in bu dönemde ayrılması yalnızca bir oyuncunun gidişi olmayacak, aynı zamanda takımın planlarına ve istikrarına bir darbe olacak. Özellikle de Brezilyalı savunmacı Premier Lig deneyimini yaşamayı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı seçerse.