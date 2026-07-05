Bir İngiliz partisi, Ken’e “Sör” unvanının verilmesini talep ediyor

İngiliz Parlamentosu'ndaki Liberal Demokrat Parti milletvekilleri, Harry Kane'e 2026 Dünya Kupası'ndaki İngiltere milli takımıyla elde ettiği başarıları nedeniyle "Sir" unvanının verilmesini talep eden resmi bir öneri sundu.

Talep, “erken önerge” şeklinde sunuldu. ve öneriyi sunan milletvekili Leila Moran, Bayern Münih'in yıldızının İngiltere'ye büyük gurur yaşattığını vurguladı. Moran, Kane'in Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısında Brezilyalı efsane Pelé'yi geride bıraktığını da belirtti (İngiltere'nin yıldızı 13 gol, Seleção'un efsanesi ise 12 gol).

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Moran, farklı partilerden milletvekillerini kampanyayı desteklemeye çağırdı ve İngiliz hükümeti ile Buckingham Sarayı’nı, İngiltere milli takım kaptanına şövalye unvanı vermeye hazır olmaya teşvik etti.

Resmi önergenin metninde şöyle denildi: “Bu Meclis, geçen Çarşamba günü Dünya Kupası’nda İngiltere’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçtaki Harry Kane’in çabalarını takdir ediyor, İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki bugüne kadarki performansını kutluyor ve Pazartesi günü Meksika ile oynayacağı maçta başarılar diliyor.”

Metinde şöyle devam edildi: “Kein’in artık Dünya Kupası’nda Pelé’den daha fazla gol attığı dikkate alınarak, Harry Kein’e bu başarıları ve Çarşamba günü attığı, İngiltere’nin Dünya Kupası şampiyonluğu yarışındaki umutlarını canlı tutan iki muhteşem golü nedeniyle ‘Şövalye’ unvanı verilmesi gerektiği düşünülmektedir.”

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında gerideyken, Kane 75. ve 86. dakikalarda attığı gollerle 2-1'lik galibiyeti sağladı.