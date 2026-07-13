Bir İngiliz kulübü, Real Madrid'den 5 oyuncuyu hedefliyor!

İngiliz kulübü Fulham, Real Madrid’in genç kanat oyuncusu Arjantinli Franco Mastantono’yu kadrosuna katmak için iddialı bir kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Yeni teknik direktör Álvaro Arbeloa, Santiago Bernabéu’da birlikte çalıştığı eski oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor.

Arjantinli "El Entreteniente" sitesinin haberine göre, kısa süre önce Marco Silva'nın yerine Fulham'ın başına geçen Arbeloa, önümüzdeki ay başlayacak yeni Premier Lig sezonu öncesinde Mastantono'yu bir an önce kadrosuna katmayı planlıyor.

Sadece 5 ay sonra Real Madrid'den kovulan 43 yaşındaki İspanyol teknik direktör, güvenilir yıldızlarından birini sürpriz bir transferle kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Geri dönen Real Madrid teknik direktörü José Mourinho’nun Mastantono’ya kulüpten geçici olarak ayrılma olasılığını bildirmesi, kiralama anlaşması için kapının açık olduğunu işaret ederek Fulham’a büyük bir moral verdi.

Ancak Londra ekibi, Arjantin futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen 18 yaşındaki sağ kanat forveti kadrosuna katmak isteyen 10'dan fazla kulübün şiddetli rekabetiyle karşı karşıya.

2026 Dünya Kupası için Arjantin milli takım kadrosuna çağrılmayan Mastantono, geçen sezon Arbeloa'nın yönetiminde 18 maçta 2 gol attı; ardından Arbeloa görevinden alındı.

Yetenekli genç oyuncu, Arjantin'in River Plate takımından 53 milyon sterlinlik çarpıcı bir transferle Real Madrid'e katıldığından bu yana henüz 12 ay geçmemişken, kulüpten ayrılma olasılığını dışlamadı.

Mastantono, sözleşmesini yenilemeyi reddedip Leeds United’a katılan Harry Wilson’ın olası bir alternatifi olarak görülüyor. Bu arada Fulham, en önemlisi Raúl Jiménez olmak üzere birçok yıldız oyuncusunu kaybetti; Samuel Chukwueze ise kiralık süresinin sona ermesinin ardından Milan’a geri döndü.

Ancak Mastantono, Arbeloa’nın gözüne kestirdiği tek Real Madrid yıldızı değil; İspanyol teknik direktörün adı, kraliyet kulübünden genç oyuncular Tiago Pietarz, César Palacios, Manuel Ángel ve Jorge Cistero’yu kadrosuna katma isteğiyle de anılıyor.

Arbeloa, daha önce Real Madrid’in yedek ve A takımlarından sorumluyken bu dörtlüyü çalıştırmıştı; bu da görüşmelerin başarı şansını artırıyor.