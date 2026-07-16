Bir hayalin peşindeler… Binlerce Fransız, İspanya maçı tekrar oynanmasını istiyor!

Fransız taraftarlar, salı günü 0-2'lik mağlubiyetin ardından, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynadıkları maçın tekrar oynanmasını talep eden bir çevrimiçi kampanya başlattı. Bu kampanya, La Roja'nın ilk golünden önce verilen bir hakem kararına itiraz etmek amacıyla düzenlendi.

Fransız RMC kanalına göre, bu adım Fransa milli takımının turnuvadan elenmesinden birkaç saat sonra atıldı. Bazı taraftarlar maçta sonucu etkileyen bir hakem hatası olduğunu düşünerek, maçın tekrar oynanmasını talep eden bir çevrimiçi imza kampanyası başlattılar. Bu hareket, sosyal medya platformlarında geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Penaltıya itiraz

Dilekçe organizatörleri, İspanya lehine verilen ve Mikel Oyarzabal’ın öne geçiren golü attığı penaltı kararından önceki pozisyona dayanarak, Lucas Deny’nin ceza sahası içinde yaptığı faulün verilmesinden önce Lamine Yamal’ın topa eliyle dokunduğunu iddia ettiler.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Fransa bu ilk golü kabul etmemeliydi, çünkü bu gol maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Spor müsabakaları kurallara göre sonuçlandırılmalıdır ve o gece yaşananlar bununla uyuşmuyor.”

On binlerce kişi dilekçeyi destekliyor

Bu girişim büyük yankı uyandırdı; maçtaki hakem performansına ilişkin Fransız taraftarlar arasında öfkenin devam ettiği bir ortamda, Perşembe öğlen saatlerine kadar dilekçeyi imzalayanların sayısı 45 bini aştı.

RMC, bu ilgiye rağmen taleplerin karşılanma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirtti; zira Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yönetmelikleri, bu tür hakem kararları nedeniyle maçların tekrar oynanmasını öngörmüyor; geniş kitlelerin itirazları olsa bile.

Hakemlik Tartışması ve Deschamps’ın Eleştirileri

Taraftar kampanyası, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın Salvadorlu hakem Ivan Barton’a yönelttiği eleştirilerin ardından başladı. Deschamps, maçın ardından Barton’ın Dünya Kupası yarı finali gibi büyük bir karşılaşmayı yönetmeye ne kadar hazır olduğu konusunda şüphelerini dile getirirken, aynı zamanda yenilginin ana nedeninin oyuncularının yaptığı teknik hatalar olduğunu vurguladı.

Fransız milli takımı şimdi dikkatini üçüncülük maçına çevirecek; yarın Cumartesi günü İngiltere milli takımıyla karşılaşacak. İspanya ise Pazar günü Arjantin ile oynayacağı final maçına hazırlanıyor ve ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor.