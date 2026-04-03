"Bir gün Feyenoord'un teknik direktörü olmak harika olurdu"

Dirk Kuijt, bir gün Feyenoord'un teknik direktörü olmayı hâlâ hayal ediyor. Kulübün efsane ismi, Dordrecht merkezli "De Plucheplakkers" podcast'inde böyle konuştu.

45 yaşındaki Kuijt'e, gelecekte Feyenoord'un teknik direktörü mü yoksa Hollanda milli takımının teknik direktörü mü olmak istediği soruldu. "Tabii ki Feyenoord."

"Her iki durumda da teknik direktör olarak ulaşılabilecek en yüksek seviye bu, ama şunu da hemen eklemeliyim ki, bu benim aklımın ucundan bile geçmiyor. Eğer bir gün gerçekleşirse, harika olur. Bir zamanlar Feyenoord'un teknik direktörü olacağımı düşündüğüm bir dönemim olmuştu. O zaman gerçekleşmedi," diyor Kuijt.

O dönem teknik direktör Frank Arnesen, Arne Slot'u tercih etmişti. Kuijt bunu anlıyor. “Geriye dönüp baktığımda, şu ana kadar yaşadığım gelişmelerden çok memnunum. Teknik direktörlük deneyim gerektiren bir meslektir ve şu anda bulunduğum yerde olmaktan çok memnunum, bu benim için iyi.”

“FC Dordrecht’te, bir sonraki adımı atmak için doğru yerdeyim. Şu anda Feyenoord’u ya da Hollanda milli takımını düşünmüyorum. Bunun bir zamanlar bir hayal olduğunu inkar edemem,” diye bitiriyor Kuijt.

Kuijt, Dordrecht’te göreve başlamadan önce ADO Den Haag ve Beerschot’ta takımın başında yer almıştı. Schapekoppen, sona eren sözleşmesini uzatmak istiyor, ancak Katwijkli teknik adam henüz bir karar vermedi.

Kuijt, Dordrecht ile şu anda Keuken Kampioen Divisie'de onuncu sırada yer alıyor. Kulüp, bu sezonun sonunda play-off'lara katılmayı umuyor.