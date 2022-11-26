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Bir Galler taraftarı, 2022 Dünya Kupası için gittiği Katar'da hayatını kaybetti

İdil Erin Tetik
16:33 GMT+3 26.11.2022
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Galler taraftarı Kevin Davies, ülkesini desteklemek için gittiği Katar'da ne yazık ki hayatını kaybetti.

Oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte Katar'ın Doha şehrinde bulunan 62 yaşındaki taraftar, 25 Kasım'da aramızdan ayrıldı.

Doğal sebeplerden dolayı vefat eden Kevin Davies, Galler ikinci Dünya Kupası maçında İran ile karşılaşırken stadyumda değildi.

Galler Futbol Federasyonu sosyal medya üzerinden ailesine ve arkadaşlarına taziye dileklerini iletti.

Galler, ABD ile 1-1 berabere kalırken İran'a 2-0 mağlup oldu. 29 Kasım'da İngiltere ile grubun son maçını oynayacaklar.

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