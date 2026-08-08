Bir formada 1000 sponsor! Özel kampanya dünya çapında manşetlere çıkıyor

Deportivo Municipal bir zamanlar dört Peru şampiyonluğu kazanmıştı (1938, 1940, 1943 ve 1950). Ancak yıllar içinde köklü kulüp, büyük yerel rakipleri Universitario de Deportes, Alianza ve Sporting Cristal’in giderek daha fazla gölgesinde kaldı. 2023’te Primera Division’dan düşmesinin ardından üçüncü lige kadar geriledi.

Bunun sonucunda Deportivo Municipal büyük mali sıkıntıların içine düştü. TV gelirleri ve ödeme gücü yüksek sponsorlar yoktu. Ancak kulübün pazarlama departmanının bir fikri vardı ve zorunluluktan çok özel bir forma ortaya çıkardı. Bunun için Deportivo Municipal bir ana sponsor aramak yerine toplam 1000 mini reklam alanı sattı.

Taraftarlar ve küçük işletmeler, 200 Sol karşılığında, yani 50 eurodan biraz daha fazla bir bedelle formanın üzerinde yer alma fırsatı buldu. Yerel haberlere göre sadece üç ay içinde tüm reklam alanları satıldı.

"Bu tişört 1000 girişimcinin bağlılığını simgeliyor"

Kulüp şimdi yeni formayı resmen tanıttı. 1000 partner, formanın tamamına yayılmış çok sayıda siyah ve beyaz kutucuk içinde yer alıyor.

Peru Milli Takımı formalarındakine benzer geleneksel kırmızı çapraz şerit ise korunmuş durumda. Ticari direktör Jorge Fernandez Iraola, "Bu tişört 1000 girişimcinin bağlılığını simgeliyor" dedi.

Bu çalışma Deportivo Municipal’e sadece önemli mali gelir sağlamadı, aynı zamanda dünya çapında manşetler de getirdi. "Bu hikâyeyi paylaşan ve 1000 sponsorlu formayı sınırlarımızın ötesinde tanınır hale getiren tüm medya kuruluşlarına, platformlara ve insanlara çok teşekkürler", diye yazdı Deportivo Municipal, Instagram’da. "Bu daha sadece başlangıç."