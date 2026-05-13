2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’da, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek ve futbol tarihinin en büyük oyuncularından bazıları dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Turnuvanın 48 takıma genişletilmesi kararının ardından, turnuva boyunca toplam 104 maç oynanacak.

GOAL, burada her maçın ne kadar süreceği, devre arası, su molaları, uzatmalar, penaltılar ve daha fazlası hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Bir FIFA Dünya Kupası maçı ne kadar sürer?

Getty Images

Dünya Kupası, dört takımdan oluşan 12 grubun yer aldığı bir grup aşaması ile başlayacak. Takımlar, gruplarındaki diğer tüm ülkelerle karşılaşacak ve her maç 90 dakika sürecek ve iki 45 dakikalık devreden oluşacak. Devre arası 15 dakika sürer ve bu süre zarfında her takım, teknik kadrosuyla birlikte soyunma odasına döner.

Maçlar, sakatlık nedeniyle durmalar veya oyun kesintileri nedeniyle 90 dakikadan biraz daha uzun sürebilir. Bu süre (uzatma süresi veya ek süre olarak bilinir) maçların sonunda eklenir, yani çoğu maç gerçek 90 dakikadan birkaç dakika daha uzun sürer.

Yardımcı hakemler, maçın sonunda ne kadar uzatma süresi oynanacağını, oyuncular, teknik ekip ve seyircilere kaç dakika uzatma oynanacağını belirtmek için bir tahta kaldırarak gösterir.

Uzatmalarda ne olur?

Getty Images

Dünya Kupası'nın grup aşamasının ardından turnuva, formatının biraz değiştiği eleme aşamasına geçer. Eleme maçları yine 90 dakika sürecek, ancak normal süre sonunda skor hala berabere ise uzatma oynanacaktır.

Takımlar, iki 15 dakikalık devreye bölünmüş 30 dakikalık uzatma oynar. Devre arası, normal süreye göre çok daha kısadır ve takımlara sadece su içmek ve sahayı değiştirmek için kısa bir mola verilir.

30 dakikalık uzatma süresinin sonunda maç hala berabere ise, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına gidilir.

En uzun FIFA Dünya Kupası maçı hangisiydi?

Getty Images

En uzun 90 dakikalık FIFA Dünya Kupası maçı rekoru, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tam 117 dakika oynayan İngiltere ve İran'a aittir.

Three Lions, ilk yarıda 14 dakika 08 saniye, ikinci yarıda ise 13 dakika 08 saniye uzatma süresi olan maçta 6-2 galip geldi.

24 dakikalık uzatma süresi, bu maçın 24 dakika ile FIFA Dünya Kupası maçlarında en uzun uzatma süresine sahip maç olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini sağladı.

Uzatma ve penaltıların uygulandığı eleme aşamasında durum biraz farklıdır. 1982 turnuvasının yarı finalinde Batı Almanya'nın Fransa'yı mağlup ettiği maçta 12 penaltı atışı yapılmıştı. İsveç ve Romanya, 1994 yılında ABD'de oynanan çeyrek final maçında bu rekoru egale etmiş ve İsveç tur atlamıştı.

Su molaları nedir ve neden getirilmiştir?

Getty Images

2026 FIFA Dünya Kupası’nda turnuva boyunca su molaları (diğer adıyla “hidrasyon molaları” veya “serinleme molaları”) uygulanacak.

"Oyuncuların refahını öncelikli kılmak" amacıyla her yarıda üç dakikalık bir hidrasyon molası verilecek ve bu molalar, "tüm maçlarda tüm takımlar için eşit koşullar sağlamak" amacıyla hava koşullarından bağımsız olarak uygulanacak.

Bu yazki turnuvada yüksek sıcaklıklar ve oyuncuların sağlığı konusundaki endişeler, hidrasyon molalarının getirilmesine neden oldu. Maç hakemi, oyuncuların sıvı alımını sağlamak için 22. dakikada oyunu durduracak.

Turnuva başkanı Manolo Zubiria, hidrasyon molalarının nasıl işleyeceğini açıkladı.

"Her maçta, maçların nerede oynandığına, stadyumun çatılı olup olmadığına veya sıcaklık durumuna bakılmaksızın, üç dakikalık bir hidrasyon molası verilecek. Her iki yarıda da düdükten düdüğe üç dakika sürecek" dedi. "Elbette, 20. veya 21. dakikada bir sakatlık [oyun durması] olursa ve bu durum devam ederse, bu durum hakemle yerinde görüşülecektir."

Futbol maçlarında reklam araları var mı?

Televizyon reklamları daha önce sadece maç öncesinde, devre arasında ve maç sonrasında kullanılıyordu, ancak FIFA'nın yayıncılara serinleme molaları sırasında reklam gösterme izni vermesiyle, Dünya Kupası maçlarında da kullanılacak.

Yayıncılara, hakem su molası için düdüğü çaldıktan sonraki ilk 20 saniye içinde reklamların başlamaması ve oyunun yeniden başlamasından en az 30 saniye önce maçın yayınlanmasına devam edilmesi gerektiği bildirildi.

Ticari yayıncılar, reklam araları söz konusu olduğunda ya bölünmüş ekrana ya da tam kesintiye geçme seçeneğine sahip olacaklar. Bölünmüş ekran seçeneği, yayıncıların yalnızca FIFA ortak sponsorlarının reklamlarını kullanmasına izin verecek, ancak tam kesinti segmentinde her türlü reklamın yayınlanmasına izin verilecek.

Bu değişiklik, 2026 Dünya Kupası maçlarının fiilen dört çeyreğe bölüneceği ve ABD sporlarının izinden gideceği anlamına geliyor. NFL, NBA ve WNBA gibi büyük ABD liglerinin tümü aynı formatı takip ediyor ve molalar sırasında düzenli olarak reklam aralarına geçiyor.

Futbolda mola var mı?

Futbolda geleneksel olarak zaman aşımı kullanılmamaktadır; bunun yerine, yaralanmalar, oyuncu değişiklikleri veya gecikmeler nedeniyle oluşan duraklamalar için devre sonuna süre eklenmektedir.

Ancak, 2026 Dünya Kupası'nda soğuma molalarının getirilmesi, maçları fiilen dört çeyreğe bölecek ve birçok kişi tarafından fiilen bir tür mola olarak görülebilir.