Cidde United, cuma günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Hazm'ı zorlu geçen maçta 1-0 mağlup etmesine rağmen, “The Brigadier” Fas'tan bir darbe daha aldı.

Karşılaşmada Youssef El-Nesyri, son sakatlığını atlattıktan sonra sahalara döndü ancak beklenen seviyede bir performans sergileyemedi.

Suudi gazetesi Al-Riyadiah'a göre Youssef El-Nesyri, Al-Hazm maçında sakatlık yaşadı ve yokluğunun ne kadar süreceği ile tedavi süresinin belirlenmesi için bugün, cumartesi günü, sağlık kontrolünden geçecek.

Al-Nusairi'nin yokluğu, sonuçlar ve hücumdaki alternatif eksikliği nedeniyle açık şekilde zorlanan Al-Ittihad için yeni bir krize yol açacak.

Al-Nusairi, son kış transfer döneminde Al-Ittihad'a katıldığından bu yana tam potansiyelini ortaya koyamadı; çeşitli yerel ve kıtasal organizasyonlarda çıktığı 10 maçta dört gol atıp bir asist yaptı.

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