Bir dizi görüşmenin ardından: Malcom yeni rotasını belirledi

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, mevcut transfer döneminde kiralık olarak Diriyah'a katılmaya yaklaştı. Bu yeni adım, oyuncunun gelecek sezon için "Zaim"in planları dışında kalmasının ardından geleceğini netleştiriyor.

Güvenilir gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre Hilal ile Diriyah, Malcom'un Roshn Ligi'ne yeni yükselen takıma transferi konusunda anlaşmaya vardı; kiralık sözleşmesi ise mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olacak.

Ayrıca oku: Suudi Arabistan mercatosu Rodri ve Barcelona transferini nasıl kontrol ediyor?

Malcom, geçtiğimiz dönemde Hilal'den ayrılmasıyla bağdaştırılan isimlerden biriydi. Kulübün kadrosunu yeniden düzenleme ve yabancı profesyonellerle ilgili bazı dosyaları sonuçlandırma isteği bunda etkili oldu.

Son saatler, Malcom'u seçenekleri arasında bulunduran Katar ekibi Sadd'ın rekabetine sahne oldu; ancak oyuncu başkent Riyad'da kalma ve Diriyah ile yeni bir deneyim yaşama kararı aldı.

Tavolieri, mali tarafın oyuncunun tutumunda önemli bir rol oynadığını belirtti. Malcom, Katar ekibi Sadd'a gitmek yerine daha yüksek bir maaş alarak Riyad'da kalmayı tercih ediyor.

Böylece Malcom, Roshn Ligi'ndeki kariyerinde yeni bir sayfa açmaya yaklaşıyor; ancak bu kez Diriyah forması altında. Hilal ise kadrosunu yeniden düzenleme ve en dikkat çekici kanat oyuncularından birini bu sezon kiralık göndererek yararlanma fırsatı elde ediyor.