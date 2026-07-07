Bir darbe… Fransa’nın yıldızı, Fas karşısında bir mucize arıyor

Fransız milli takımı, Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynayacağı maç öncesinde yeni bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni’nin, son dönemde sakatlığından kurtulmak için gösterdiği çabalara rağmen maça yetişme şansı son derece zayıf hale geldi.

Real Madrid'de forma giyen Chouameni, takımdan ayrı olarak yan sahada bireysel antrenmanlar yaptı ve 16 turunda Paraguay maçı öncesindeki son antrenmanda geçirdiği kas sakatlığı nedeniyle uygulanan rehabilitasyon programı kapsamında, top kullanmadan sadece fiziksel egzersizlerle yetindi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, oyuncu Fas maçına yetişmek için "bir mucize bekliyor", ancak özellikle teknik ekip, tam olarak iyileşmeden onu sahaya sürme riskini almak istemediği için, Chouameni'nin maça çıkması oldukça zor görünüyor.

Öte yandan, teknik direktör Didier Deschamps’ın yardımcısı Jay Stefan, Chouameni’nin sahaya çıkma olasılığının kapısını tamamen kapatmadı ve basın toplantısında, teknik ekibin oyuncunun durumunu her gün takip etmeye devam edeceğini, ardından hazırlık durumuna ilişkin nihai kararı vereceğini vurguladı.

Buna karşılık, Fransa milli takımının teknik ekibi, grup aşamasında Norveç karşısında ve ardından 16 turunda Paraguay karşısında Adrian Rabiot ile birlikte iyi bir performans sergileyen Mano Kone’ye güvenini gösterdi; bu da Chouameni’nin oynamayacağı kesinleşirse “Les Bleus”a hazır bir alternatif sunuyor.

Fransız milli takımı hafif bir antrenmanla yetindi; en çok süre alan oyuncular rehabilitasyon programına tabi tutulurken, takımın geri kalanı ise turnuvada tarihi yolculuğuna devam etmek isteyen Fas milli takımıyla oynanacak beklenen maça hazırlık amacıyla top ile eğlence amaçlı antrenmanlar yaptı.

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