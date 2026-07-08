Mısır ve Arjantin arasındaki maçtaki hakem kararları tartışmalara yol açmaya devam etti; hakemlerin performansını analiz eden İspanyol platformu “Arquivo Far”, Fransız hakem François Litxer’e 10 üzerinden 5,5 puan vererek performansını “kabul edilebilir” buldu ve maçtaki kritik kararlarının genel olarak doğru olduğunu belirtti.

Bu değerlendirme, Mısırlıların itirazlarının artmasına rağmen geldi. Mısır Futbol Federasyonu, maçın sonucunu etkileyen hakem hataları gerekçesiyle, Litxer ve video yardım ekibi hakkında soruşturma açılmasını ve turnuvanın geri kalan maçlarında görev almamalarını talep eden resmi bir şikayette bulunmuştu.

İspanyol platform, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, son anlara kadar çekişmeli ve dengeli geçen maçı yöneten Fransız hakemin “olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden daha fazla olduğunu” belirtti. Platform, hakemin Arjantin lehine doğru bir penaltı kararı verdiğini, ayrıca, hücumun başlangıcında bir faul olduğu gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından Mustafa Zico’nun golünü iptal ederek doğru kararı verdiğini belirtti.

“Archivo Far”, Arjantin’in üçüncü golünden önce Hamdi Fathi lehine penaltı kararı vermemesini de savundu ve bu hareketin faul düzeyine ulaşmadığını, “topun gidişatından uzak bir bölgede formaya hafifçe dokunulmasından” ibaret olduğunu vurgulayarak, bu nedenle VAR müdahalesini gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Buna karşılık platform, Litkser’in kusursuz bir maç çıkarmadığını belirtti ve maç boyunca bazı hatalar yaptığını, ancak güçlü kişiliğiyle son dakikalarda kontrolü ele geçirmeyi başardığını açıkladı. Yine de platform, ona 10 üzerinden 5,5 puan verdi; bu da birçok takipçinin gözünde, puan ile platformun olayları değerlendirmesi arasında bir çelişki olarak görülüyor.

Bu değerlendirme, maçtaki hakem kararlarının hâlâ geniş çapta eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde geldi. Gary Neville, Roy Keane ve Alan Shearer gibi bir dizi eski futbol yıldızı, hakem kararları ile video teknolojisi arasındaki tutarlılığı sorgulayan seslere katıldı. Öte yandan, eski Arjantinli yıldız Claudio López, Arjantin’in üçüncü golünden önce Muhammed Salah’ın bir penaltı hak ettiğini kabul etti.