Bir bakış, cezayla sonuçlandı… Bellingham, Messi’nin kuyusuna düştü!

Arjantinli Lionel Messi ile İngiliz Jude Bellingham arasında yaşanan anlaşmazlık, sadece bir görüş ayrılığıyla kalmadı, sahada şok edici bir cezaya dönüştü.

İlk yarıda, hakemin aldığı bir karara ilişkin görüş ayrılığı nedeniyle “Billy” ile Arjantinli sihirbaz arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.

Ancak bu anın en dikkat çekici yanı, Messi'nin hızla uzaklaşmadan önce Bellingham'a alaycı bir bakış atmasıydı; bu an, gazetelerde ve sosyal medyada geniş çapta yayıldı.

Oysa gerçekte, Messi’nin bu bakışı bir cezaydı: İngiliz yıldız ve takım arkadaşları, özellikle ikinci yarıda, Messi’nin her yere deli gibi koştuğunu, savunmacıları ustaca geçip Arjantin’in galibiyet gollerini hazırladığını gördü. Böylece Messi, Dünya Kupası eleme maçlarında tarihte ilk kez 10 asist yapan oyuncu oldu.

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Bellingham’ın bu hareketi, Messi’yi kışkırtan ve bunun üzerine onları cezalandırmaya karar verdiği birçok oyuncuyla ilgili anıları akıllara getirdi. Bunların en önemlileri, Real Madrid’in Casemiro, Pepe ve Sergio Ramos’tan oluşan üçlüsüydü; Messi, bu oyuncuların karşısında birçok kritik gol attı ve onları defalarca çalımladı.









Ayrıca, Zamalek ve eski Mısır Milli Takımı savunma oyuncusu Ahmed Ghanem Sultan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, takım arkadaşı Mahmoud Abdel Razek Shikabala’nın bazı teknik hareketlerle Messi’yi kışkırttığını ve bunun sonucunda 2003 Gençler Dünya Kupası’nda Mısır’ın cezalandırıldığını belirtmişti.

Arjantin’in bir numaralı sihirbazı, bireysel ve takım istatistikleri ile maçların gidişatını değiştirip galibiyetler elde etme yeteneği göz önüne alındığında, futbolun en önemli yıldızlarından biri, hatta belki de gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul ediliyor.