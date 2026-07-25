Yeni bir araştırma, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin aile kökenlerine dair bir sürprizi gözler önüne serdi. İtalyan bir araştırmacı, atalarından birinin Brezilya'nın São Paulo eyaletinde doğduğunu, ardından ailenin daha sonra Arjantin'e göç ettiğini ortaya koydu. Bu yolculuk aynı zamanda ailenin soyadının değişmesine de tanıklık etti.

Brezilya'nın "Globo" ağının aktardığına göre, soy ağacı takibi konusunda uzman İtalyan araştırmacı Fiorenzo Santini, Barcelona'daki ilk yıllarında oyuncunun "Messi" soyadının kökeni merakını uyandırdıktan sonra, Arjantin Milli Takımı kaptanının soy ağacını hazırlamak için birkaç yıl harcadı.

İtalya'da başlangıç, ardından Brezilya durağı

Araştırma, Messi'nin baba tarafından büyük dedesi Angelo Messi'nin, eşiyle birlikte 1893 yılında İtalya'nın Recanati şehrinden ayrılarak Arjantin'in Rosario şehrine gittiğini ortaya koydu.

Anne tarafına gelince, hikaye İtalya'nın San Severino Marche bölgesinde doğan büyük dede Ranieri Cucchiettini'ye kadar uzanıyor. Ranieri, eşi Rosa Ricchezza ile birlikte "Washington" gemisiyle Brezilya'ya göç etti ve 20 Eylül 1899'da Santos Limanı'na ulaştılar.

Brezilya'da isim değişikliği

Tarihi belgelere göre, ailenin Brezilya'ya yaptığı yolculuk, o dönemde yabancı isimlerin yazımına ilişkin zorluklar nedeniyle isim ve soyadının değişmesine tanıklık etti. Öyle ki Ranieri ismi "Ramiro Concettini"ye dönüştü ve bu tür değişiklikler o dönemde göçmenler arasında yaygındı.

Aile, São Paulo eyaletine yerleşti. Büyük dede, Rincão bölgesindeki bir çiftlikte çalıştı, ardından aile Ribeirão Preto şehrine yerleşmek üzere taşındı. Orada ailenin iki çocuğu dünyaya geldi; bunlardan biri de 1904 yılında doğan Arderico'ydu.

Ribeirão Preto'dan Rosario'ya

Arderico'nun doğumundan yaklaşık bir yıl sonra aile, Brezilya'dan ayrılarak Arjantin'e gitti ve Rosario şehri çevresine yerleşti.

Ailenin yeni dönemi buradan başladı; sonrasında Messi'nin dedesi Antonio Cuccittini, ardından da annesi Celia María Cuccittini dünyaya geldi. Lionel Andrés Messi Cuccittini ise 24 Haziran 1987'de doğdu.

"Cuccittini" soyadının sırrı

Santini, araştırmasının 2019 ile 2022 yılları arasında sürdüğünü, İtalya'da "Cuccittini" soyadına dair herhangi bir kaydın bulunmadığını fark ettikten sonra, Messi'nin annesinin belgeleri ve akrabaları aracılığıyla isim ve soyadı değişikliğinin ailenin Brezilya'da yaşadığı dönemde gerçekleştiğini keşfettiğini açıkladı.

Bu bulguların, aile kökenlerine bir takdir olarak, 2022 yılında Messi'ye İtalya'nın San Severino Marche şehrinin "fahri hemşehrisi" unvanının verilmesine katkıda bulunduğunu ekledi.

Ailenin Brezilya'daki izlerinden geriye ne kaldı?

Araştırma, ailenin 1905 yılında Arjantin'e taşınmasının ardından Ribeirão Preto şehrinde Messi'ye ait herhangi bir akrabanın kaldığına dair hiçbir kayıt bulunmadığına dikkat çekti.

Buna rağmen, Arjantinli yıldızı şehre bağlayan sembolik bir bağ hâlâ mevcut. Bu bağ, Messi'nin atalarını São Paulo eyaletindeki ikametleri sırasında, Arjantin'e nihai göçlerinden önce ağırlayan çiftlik sahibine atfen "Martinico Prado" adını taşıyan bir caddede kendini gösteriyor.