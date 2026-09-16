Barcelona, deplasman rakibi Racing Santander karşısında aldığı ezici galibiyetin ardından bir dizi dikkat çekici rakama imza attı ve bu sezonki galibiyet serisini sürdürdü.

Barça, bugün çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" sahasında İspanya Ligi'nin altıncı haftası kapsamında oynanan maçta ağırladığı konuğunun filelerini 7 gol yağdırırken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Barcelona, oynadığı altı maçın tamamını kazanarak tam not aldı; buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde Hollandalı Feyenoord'u da yenerek ilk 7 maçının tümünü kazandı ve 28'i yalnızca La Liga'da olmak üzere 33 gol kaydetti.

Tarihi bir başlangıç

Güvenilir "Mister Chip" hesabının yayımladığı istatistiğe göre, İspanya Ligi tarihinde hiçbir takım ilk 6 maçın ardından hem mükemmel bir başlangıç yakalayıp hem de en az 28 gol kaydetmeyi bir arada başaramamıştı.

İlk 6 haftada benzer sayıda gol kaydeden tek takım, teknik direktörü Pepe Brand yönetimindeki Sevilla olmuştu; 1940-1941 sezonunda 32 gol atmışlardı, ancak ilk altı maçlarında yalnızca 4 galibiyet elde etmişlerdi.

7 maçta 33 gol

Rekor rakamlar ligle sınırlı kalmadı; Fransız "Stats Foot" ağı, Barcelona'nın bu sezon ilk 7 resmi maçında 33 gol kaydettiğine dikkat çekti; bu, takımın savaş sonrası dönemden bu yana bu rakama ulaştığı ilk sefer.

"Mister Chip" ayrıca daha da nadir bir rakamı ortaya koyarak, Barcelona'nın 111 yıldır tüm resmi müsabakalar dahil olmak üzere hiçbir sezona 7 üst üste galibiyet ve 33 ya da daha fazla golle başlamadığını açıkladı.

Benzer bir başlangıç en son 1915-1916 sezonuna dayanıyor; o dönemde Barcelona, teknik direktör Jack Greenwell yönetiminde 7 maçı üst üste kazanmış ve bu maçlarda 44 gol kaydetmişti.

Flick tarihe geçiyor

Bu başlangıç, aynı zamanda Hansi Flick'in Katalan takımdaki izini de yansıtıyor; Alman teknik direktör, Barcelona'nın yedek kulübesinde çıktığı 124 resmi maçta 95 galibiyet elde ederek yüzde 77'lik bir kazanma oranına ulaştı.

"Stats Foot"a göre bu oran, Flick'e 21. yüzyılda Barcelona'da görev yapan bir teknik direktörün en iyi galibiyet oranını kazandırıyor ve yüzde 76'lık orana sahip Luis Enrique'yi geride bırakıyor.

Tek maçta 3 penaltı

Racing karşılaşması, Barcelona adına bir başka istisnai rakama da sahne oldu; takım, İspanya Ligi'nde tek maçta 3 penaltı kullandı.

"Mister Chip" hesabı, bu durumun kulüp tarihinde daha önce yalnızca 3 kez yaşandığını ve hepsinin de Barcelona'nın sahasında gerçekleştiğini açıkladı; bunlar 1944'te Sabadell, 1994'te Osasuna ve 2016'da Sporting Gijón karşısında yaşanmıştı.