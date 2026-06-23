Bir Afrikalı yıldız onu geride bırakıyor… Ronaldo, efsanevi bir rakamla tarihe adını yazmaya devam ediyor

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, Özbekistan'a attığı golle Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etti.

"El Don", maçın başlamasından sadece 6 dakika sonra, mükemmel bir ortadan yararlanarak "havada" muhteşem bir gol attı.

Maç, 2026 Dünya Kupası'nın 11. Grubu'nun ikinci turu kapsamında Çarşamba akşamı oynandı.

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, Ronaldo 41 yaş 138 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maçta gol atan en yaşlı ikinci oyuncu oldu.

Portekizli yıldızın önünde sadece 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 gün yaşında gol atan Kamerunlu efsane Roger Milla bulunuyor.

Bu gelişme, Ronaldo’nun aynı golün ardından tarihi bir rekor kırdığı bir dönemde gerçekleşti; Ronaldo, tarihte 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca, 9 golle Portekiz’in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve efsane Eusébio ile eşitlendi.