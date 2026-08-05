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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Bir adım geri: Malcom, Dıriyye teklifiyle ilgili kararını verdi

Transfers
Malcom
Al Hilal
Al Diriyah
Premier Lig
Brezilya
Suudi Arabistan

Brezilyalı yıldız Hilal'den ayrılacak mı?

Hilal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, bu yaz transfer döneminde Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen Diriyah kulübüne transferi konusundaki nihai kararını verdi.

Basında çıkan haberler, Diriyah'ın Malcom'u gelecek sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini ortaya koymuştu.

Haberlere göre Hilal, Brezilyalı yıldızından ayrılmak istediği için teklife açık yaklaşırken, oyuncunun kendisi transferin tamamlanmasına henüz nihai onayını vermemişti.

Ancak Suudi Arabistan gazetesi "Okaz", Malcom'un gelecek sezon Suudi Roshn Ligi'ne yeni yükselen kulübe transfer olmayı kabul ettiğini doğruladı.

Hilal şu anda, transferi önümüzdeki birkaç saat içinde resmi olarak tamamlamak için Brezilyalı kanat oyuncusuyla mali konularını çözmeye çalışıyor.

Premier Lig
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Al Diriyah
DIR
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Al Ahli
AHL
Premier Lig
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Al Hilal
HIL
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Al-Faisaly
AFS

Malcom, 2023 yılında Rus ekibi Zenit'ten transfer olduğu günden bu yana geçen üç sezon boyunca Hilal'in en önemli yıldızlarından biriydi; özellikle "Lider"in ligi mağlubiyetsiz şampiyon olarak tamamladığı ilk sezonunda öne çıkmıştı.

Son üç yılda Brezilyalı kanat oyuncusu, takımın bir kez Suudi Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunmasının yanı sıra iki Kral Kupası ve iki de Suudi Süper Kupası kazanmasına destek oldu.

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