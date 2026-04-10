Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, Barcelona'daki altın dönemiyle özdeşleşen en önemli kişisel eşyalarından birini satmaya hazırlanıyor. Bu sembolik adım, Katalan kulübünde başarılarla dolu yıllarını yeniden akıllara getiriyor.

Blu Grana ile 17 yıl süren olağanüstü kariyerinin ardından, bu süre zarfında takımı 10 La Liga şampiyonluğuna, 7 Copa del Rey şampiyonluğuna ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan 778 maçta 672 gol attı ve 303 asist yaptı. Messi, futbol anılarının bir kısmına farklı bir şekilde veda etmeye karar verdi.

Zaferlerin zamanından bir araba

38 yaşındaki oyuncu, 2021 model Porsche Cayenne GTS Coupé'sini önümüzdeki Pazartesi günü SBX Cars tarafından düzenlenecek bir açık artırmada satışa çıkarmaya karar verdi.

Bu araba, Messi'nin Barcelona'daki son sezonunda (2020-2021) onun yol arkadaşıydı ve üstün sportif performansı ile günlük konforu bir araya getiren nadir modellerden biri olarak kabul ediliyor.

Creatorzine sitesine göre, Messi'nin futbol tarihiyle özdeşleşen şehir olan Barselona'da kayıtlı olan araç, şu anda Berlin'de bulunuyor ve sadece 14.173 mil yol yapmış olmasıyla mükemmel durumda. Ayrıca, araç Alman TÜV kurumundan yeni bir teknik muayene raporu da almış durumda.

Lüks teknik detaylar

Araba, 453 beygir gücü üreten 4.0 litrelik çift turbolu V8 motorla donatılmış olup, 0'dan 60 mil/saate 3,9 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 168 mil/saat.

Aracın değeri yaklaşık 100 bin sterlin olarak tahmin ediliyor, ancak gerçek değeri, Messi'nin futbol şöhretini kazandığı ve bir dünya simgesi haline geldiği şehir olan Barselona'daki anılarının bir parçası olmasıdır.