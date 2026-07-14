Bilic, Modrić’i geleceğiyle ilgili bir karar almaya yönlendiriyor… Peki ya Real Madrid’e dönüş?

Basında yer alan haberlere göre, Hırvat yıldız Luka Modrić, Slaven Bilić’in milli takımın başına dönmesinin ardından emeklilik kararını yeniden gözden geçirme eğiliminde.

Eski Real Madrid yıldızı, profesyonel kariyerini sonlandırmayı ciddi olarak düşünüyordu; ancak Hırvatistan milli takımının teknik direktörlüğüne, kendisine tam güven duyduğu bir ismin atanması, onu bir süre beklemeye ve futbolu bırakma kararını yeniden değerlendirmeye itti.

Bilic ve Modrić, Bilic’in Hırvatistan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı ilk dönemde birlikte çalışmıştı. İkisi arasında güçlü bir dostluk bağı var; aralarındaki büyük uyum sayesinde Bilic Madrid’i her ziyaret ettiğinde birlikte yemek yemeyi alışkanlık haline getirmişlerdi.

Modrić, Bilic’in son günlerde Zlatko Dalić’in halefi olmak üzere yürüttüğü görüşmelerden haberdardı. Bu görüşmelerin bir kısmında Modrić, Bilic görevi üstlenirse sahalarda kalmanın hâlâ bir seçenek olacağını ima etmişti; Bilic’in milli takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasıyla bu da gerçekleşti.

Böylece, İspanyol “AS” gazetesinin haberine göre, Hırvatistan kaptanının eski teknik direktörünün yönetiminde milli takım kariyerine devam etme seçeneği ortaya çıktı.

Bu konuyla ilgili olarak, son zamanlarda Modrić’in Real Madrid’e geri dönebileceğine dair söylentiler yayıldı, ancak oyuncu bu konuda kulüpten herhangi bir teklif almadı.

Buna karşılık, Milan’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Modrić ile temasa geçerek onu eski Avrupa şampiyonu ile birlikte yürüttüğü projesine dahil etmek istediğini belirtti. Milan’ın sezonu beklendiği gibi sona ermemiş olsa da Modrić bu teklife ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı. Orta saha oyuncusu ve ailesi, Milano’daki yaşamlarından oldukça memnunlar.