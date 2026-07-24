Athletic Bilbao, Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından bu yaz transfer döneminde oyuncusu Aymeric Laporte'yi kadrosuna katmayı hedefleyen Barcelona'ya şok yaşattı.

"Sport gazetesi", Bilbao içindeki kaynakların, Laporte'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin medyada dolaşan rakamdan çok daha yüksek olduğunu doğruladığını aktardı.

Laporte, Dünya Kupası boyunca Barcelona'nın savunmacısı Pau Cubarsi ile birlikte etkileyici bir savunma ikilisi oluşturdu ve ikili, İspanya'nın turnuva boyunca yalnızca bir gol yemesiyle şampiyonluğa ulaşmasında büyük katkı sağladı.

Sport gazetesi kısa süre önce Barcelona'nın Laporte'yi kadrosuna katma girişimlerini ortaya koymuştu; bu durum, Nico Williams meselesi nedeniyle hâlâ Barcelona'ya öfke duyan ve Katalan kulübünün bir kez daha yıldızlarından birini hedef aldığını hisseden Bilbao'yu rahatsız etti.

Bu nedenle Bask kulübü, Barcelona'nın Laporte ile anlaşmak istemesi hâlinde serbest kalma bedelinin tamamını ödemesi gerektiğine dair net bir mesaj gönderdi; özellikle de oyuncunun sözleşmesi 2028 yazına kadar sürüyor.

Bazı kaynaklara göre serbest kalma bedeli 12 ila 15 milyon euro arasında değişiyor; ancak Bilbao yetkilileri bunu yalanlayarak gerçek rakamın, dolaşan bu rakamların neredeyse iki katına yakın olduğunu vurguladı.

Her hâlükârda Laporte'nin Spotify Camp Nou'ya gelmesi, öncelikle Barcelona'nın savunmacılarından birinin ayrılmasını gerektiriyor. Zira teknik direktör Hansi Flick'in elinde Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Ronald Araujo ve Andreas Christensen olmak üzere 5 savunmacı bulunuyor.